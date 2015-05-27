Erdoğan, kendisine 'hırslı diktatör' diyen eski New York Times yazarının ödülünü iptal mi ettirdi?

New York Times gazetesinin Pulitzer Ödüllü eski Türkiye Şefi Stephen Kinzer’e bugün Gaziantep’te verilecek “Fahri Hemşehrilik Beratı”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren yazısı nedeniyle son anda iptal edildi. Stephen Kinzer, Erdoğan’ın bizzat verdiği talimat doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen faksta “hükümetin ve Türkiye’nin düşmanı” olarak nitelendirilerek “Hırslı diktatör, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014’te ülkesinin stratejik gücünü ciddi ölçüde harcadı” ifadelerini kullandığı makalenin “kanıt” olarak yer aldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yazılarıyla Zeugma Mozaik Müzesi’nin tanıtımına büyük katkıda bulunmasından dolayı Stephen Kinzer’e “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesini kararlaştırmış ve ünlü gazeteciyi şehre davet etmişti. Zaman gazetesinden Servet Yanatma ve Mahir Zeynalov’a konuşan Kinzer, davet üzerine Gaziantep’e geldiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yardımcısının devreye girmesinden dolayı ödül töreninin iptal edildiğini söyledi. Kinzer, Türkiye'de de görev yapmıştı.

Belediye’nin organize ettiği büyük çaplı tören için hazırlanan davetiyeler ABD büyükelçiliği dâhil birçok kuruma gönderilmişti. Beratı almak üzere dün Gaziantep’e gelen yazar kötü bir sürprizle karşılaştı. Kinzer’e “Fahri Hemşehrilik Beratı”nın verilemeyeceği söylenirken, karara sebep olarak ise Erdoğan’ın yardımcılarından birisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i arayarak bu yönde talimat vermesi gösterildi.

Zaman’a konuşan Kinzer şöyle dedi: “Bu sabah Gaziantep’e geldim. Çok şık bir tören organize etmişler. Resepsiyon için Mozaik Müzesi ayarlanmış. Biletler basılmış. Ankara’dan özel bir tercüman getirtilmiş. Fakat bu sabah organizatörler utanarak yanıma geldi. Törenin ve fahri vatandaşlığımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi talimatı ile iptal edildiğini söylediler.” Kinzer, açıklamasında “Bana söylenene göre, Erdoğan’ın bir yardımcısı Belediye Başkanı’nı aramış. Ardından bir faks çekilerek benim ‘hükümetin ve Türkiye’nin düşmanı’ olduğum yazılmış. Makalem ‘kanıt’ olarak maile eklenmiş” ifadelerini kullandı.

Stephen Kinzer, ‘fahri hemşerilik’ almasına mal olan, ocak ayında Boston Globe gazetesinde yayımlanan makalesinde “Hırslı diktatör, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014’te ülkesinin stratejik gücünü ciddi ölçüde harcadı” ifadelerini kullanmıştı. Makalede çağdaş küresel liderliğin nasıl olması gerektiğini irdeleyen Kinzer, Erdoğan’ı siyasi cinnet getirmekle de suçlamıştı.