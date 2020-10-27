Erdoğan, kendisi hakkında "terörist" ifadesini kullanan Hollandalı siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin karikatürünü paylaşan ve üzerine "Terörist" yazan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sözlerinin Hollanda medyasında geniş yer bulmasının ardından, Twitter hesabından Cumartesi akşamı Erdoğan’ın karikatürünün yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu. Wilders, Erdoğan’ın, başında AKP yazılı bir el bombasıyla tasvir edildiği karikatürün üzerine, “terörist” yazmıştı. Hakkında Türkiye’de yayımlanan haberleri, Twitter takipçileriyle paylaşan Wilders, “Erdoğan’a terörist dediğim için Türkler kızgın ama gerçek bazen acıdır” demişti.

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