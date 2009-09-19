Erdoğan kendi okuduğu şiiri dinleyince ağladı!

Başbakan Tayip Erdoğan, dün gece duygu dolu dakikalar yaşadı. Erdoğan, atv'de canlı yayınlanan 'Başbakan ile Özel' programına katıldı. Konuklar arasında sanatçılar Neşet Ertaş ile Zekai Tunca da vardı. Küçüklüğünde arkadaşlarına kartpostal sattığını anlatan Erdoğan, 'Futbola başladım, orada aldığım maaşla, transfer ücretiyle üniversiteyi okudum ve evlendim' dedi.Programda, Başbakan Erdoğan'ın kendi sesinden 'Sana bana vatanıma ve ülkemin insanlarına dair' adlı şiiri klibi yayınlandı. Erdem Beyazıt'a ait şiiri kendi sesinden dinleyen Başbakan'ın gözleri doldu. Neşet Ertaş bunun üzerine Erdoğan'a 'Gözlerinizdeki yaşı paylaşıyor, yüreğinize saygı duyuyorum' dedi. Erdoğan klip için, 'Güzel bir sürpriz oldu' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Vatanımı, Anadolumuzu ve insanımızı bu kadar güzel dile getiren bir şiirdi. Okurken de çok duyguluydum. Her dinlediğimde aynı duyguyu yaşıyorum, Anadolu toprakları gözümün önüne geliyor.' Başbakan Erdoğan, programın sonunda eline mikrofon alarak Zekai Tunca ile birlikte 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.