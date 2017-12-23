Erdoğan, kendi dönemlerinde getirilen yayla yasağının kaldırılacağını 'müjde'ledi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önümüzdeki bahar aylarında Hakkari’de kendi dönemlerinde getirine yayla yasağının kalkacağını ‘müjde’ledi. Erdoğan “Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Hakkari İl Kongresine katıldı. Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz. Ama yaylalarınıza sahip çıkın. Teröristlere en ufak bir tehditte 'al sana bir baş hayvan' diyecek misiniz? Mesele o. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Hakkari'nin böyle yaylaları varken bizim böyle bir tartışma yapıyor olmamız ne kadar abes. Yasak kalktığında Hakkari'de hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1992 yılından bu yana süren yayla yasağı 2013 yılında kaldırıldı. Ancak 2016’da Çözüm Süreci’nin sona ermesiyle birlikte çatışmaların başlamasının ardından yaylalar “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek yeniden yasaklandı.