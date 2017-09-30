Erdoğan, kendi adını taşıyan 45 milyon liralık imam hatip lisesini açtı

İstanbul Fatih'te AKP Genel Başlkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan, 45 milyon liralık "Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" açıldı. Lisenin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "İmam Hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı" dedi. İmam hatip liselerine karşı olumsuz bir tutum olduğundan şikâyet eden Erdoğan, "Bakanların çoğu burada fizik, kimya, matematik, okutulduğundan haberi yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da mutluyum. Zira okuluma Fener'den buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim, Kasımpaşa'daydı. Kasımpaşa'dan bazen sandala bazen motora binip Haliç'in ortasında da haczedilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Rabbime hamdolsun ki şu anda Mesut Bey ve bazı kardeşlerimizin de gayretleri ile gerek mimari noktada gerekse bütün hassasiyeti ile İmam Hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. Bu yeni binanın yapımında emeği geçen ve yine bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu lisemiz ise 15 milyon liralık bir yatırımla hizmetinize sunulmuştur. Bundan sonra da hayırseverlerimizin benzer hizmetlerinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi başlı başına bir ekoldür. Biz burada öğrenci iken İstanbul'da başka İmam Hatip okulu yoktu. Sadece burasıydı. Okulumuzun mezunlarına baktığımızda siyasetten bürokrasiye her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Buradan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar yetişti. Başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti.

"1 milyon 300 bin imam hatipli var"

Bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi, ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen, bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Buralardan hamdolsun bizler yetiştik. Bilim adamları yetişti. Baktılar ki, bunlar farklı gidiyor bu sefer ön kestiler. Kapatalım dediler, kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Ne ile? Meşhur 28 Şubat'la. Şu an 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Kemiyet değildir aslolan, keyfiyettir. Bilgi donanımı ile yetişmenizi istiyoruz.

Ülkemizde uzun süre, çoğu da batı ülkelerinin eğitim öğretim sisteminde kurulmuş olan az sayıda okulun marka değerinden bahsedilirdi. Bu okulun gönül dünyamdaki yeri ise bambaşkadır. İlk gençlik yıllarımızda İmam Hatipli olmanın verdiği şuur ve dirayetle hayatımıza sıratı müstakim ile yön vermeye çalıştık.

Biz tüm siyasi hayatımız boyunca, milletimizin yolunu takip ettiğimiz için bugün buradayız. İmam Hatip okulları açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma var. Sadece din eğitimi veren okullar mı olmalıdır? Biz lise fark imtihanları adı altında bir de liselerden burada okuduğumuz derslerden imtihana girdik. Ben 6 dersi de verdim, ondan sonra üniversiteye girebildim. Benim diyen milletvekilleri, bakanların çoğu burada fizik, kimya, matematik, bunların okutulduğundan haberi yok. Bir sor, İmam Hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok.

Cenazeler ortada kalıyormuş!

Burada hem dünyevi hem uhrevi bütün alanlara hitap eden güçlü bir nesil olarak sizleri görüyorum. Dönem dönem farklı eğilimler öne çıkmıştır. İşin esasında ise fotoğraf şudur; imam hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP'sinin derdi kendi ifadeleri ile cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu, Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Köklü dini müesseselerin kapılarına kilit vuruldu, böyle bir tehlike ortaya çıktı. Milletimiz bırakınız Kuran-ı Kerim eğitimi, cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı.