Erdoğan: Kedi köpekle oynar gibiydiniz...

T24 - Başbakan Erdoğan, “bitaraf” sözlerine tepki gösteren TÜSİAD’a daha sert sözlerle yüklendi. TÜSİAD’ın 2000-2001’de görüşünü açıkladığını söyleyen Erdoğan, “İktidarlarla kedi köpekle oynar gibi oynayabilirdiniz” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada isim vermeden TÜSİAD ve TOBB gibi iş dünyasını temsil eden kuruluşlara mesaj yollamıştı.

Başbakan Erdoğan, “Ülkenin menafati için şu anda gelinen noktada bitaraf olanlar yarın bertaraf olurlar. Sesiz kalanlar yarın bizim huzurumuz gelince biz de onlara karşı sessiz kalırız” demişti.

Erdoğan'ın bu çıkışına dün TÜSİAD’dan yazılı bir açıklama geldi.

TÜSİAD’ın açıklamadasında yönetim kurulunun referandum ya da seçim öncesi oy tercihi açıklamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ''TÜSİAD bitaraf değildir; TÜSİAD eksiksiz bir demokrasiden ve bireylerin hür iradeleri üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kaldırılmasından yanadır" denidi.



TÜSİAD’ın yazılı açıklamasına Başbakan Erdoğan bu kez İstanbul'dan yanıt verdi.

Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Açık konuşuyorum, çünkü ben böyle gizli ajanda taşımam yanımda, benim ajandalarım açık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, TÜSİAD'ın, Türk-İş'in, KESK'in, Kamu-Sen'in, Hak-İş'in, Memur-Sen'in bütün 11-12 tane sendikanın altında imzası olan Anayasa değişikliğine yönelik 'evet' kampanyası vardı. Orada 'evet' dediler, orada irade beyanında bulundular.

Ben de bugün konuşmamda dedim ki 'Bakın burada da tavrınızı ortaya koyun, hayırsa 'hayır' deyin, evetse 'evet' deyin. Çünkü bitaraf olan bertaraf olur'. TÜSİAD hemen açıklama yapmış. 'Bizden kimse irade beyanı isteyemez' demiş. Peki 2000-2001'deki irade beyanını nasıl yaptın?

Bu ülkeyi biz sermayenin hegemonyasına terk etmeyeceğiz. Geçmişte siz iktidarlarla böyle köşeye sıkıştırıp kedi köpekle oynar gibi oynayabilirdiniz. Ama bu iktidarla oynayamazsınız. Bir şey hayırsa 'hayır' dersin, evetse 'evet' dersin. Karşımıza gelip farklı, kapıdan çıktıktan sonra farklı diyor. Biz bu tür şeylere pek alışık değiliz.

22 Temmuz’da da söylediler, 'Biz bu iktidar döneminde çok ara kazandık ama oyumuz CHP'ye' dediler. Bu irade beyanı değil miydi? Bizim aynı delikten bir daha sokulmaya niyetimiz yok."

