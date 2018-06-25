Erdoğan kazanınca 5 tepsi baklava dağıttı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan Emine Öner (58), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim başarısını meydanda baklava dağıtılarak kutladı.

Delikliçınar Meydanı\'nda stant kuran Emine Öner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kazanması nedeniyle baklava dağıttı. Erdoğan\'ın kazanması durumunda baklava dağıtma sözü verdiğini söyleyen Öner, evinde yaptığı 2 tepsi baklavanın yanı sıra 3 tepsi de satın alarak meydanda ikram etti. Emine Öner ayrıca meydana, \'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlu zaferi hayırlı olsun, afiyet olsun\' yazılı afiş de astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın zaferini baklava dağıtarak kutladığını belirten Öner, \"Çevremdekiler kazanamayacağını söylüyordu. Ben de kazanacağını söylüyordum ve baklava dağıtma sözü vermiştim. Kendi ellerimle 2 tepsi yaptım, 3 tepsi de satın aldım\" dedi.

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