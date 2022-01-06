Erdoğan, Kazakistan'daki olaylar hakkında Türk devletleri liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla üye ülkelerin devlet başkanlarıyla Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bugün ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde, Türkiye’nin Kazakistan’daki olayları yakından takip ettiğini ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu vurguladığını bildirdi.

Erdoğan’ın Kazakistan ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını İletişim Başkanlığı duyurdu. İletişim Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmelerinde dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Türkiye'nin Kazakistan ile dayanışma içinde olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatının da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını bildirirken gerek duyulması halinde Türkiye'nin, her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin, komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti."