Erdoğan: Kaybettiğin halde seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP Kadın Kolları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için mesajlar verdi. Kadın kollarına, "Hanımları ikna ettiğinizde, onlar beylerini ikna etmenin yolunu bulur" diyerek seslenen Erdoğan, muhalefetin 'sandığa gölge düşürmek için her yola deneyeceğini' iddia ederken "Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacak" ifadesini kullandı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken "Kaybettiğin halde seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ana muhalefet ve avanelerinin milletimizi bölmesine fırsat tanımayacağız. Kazanma umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her yolu deneyecektir. Daha şimdiden kirli pazarlıklara girmeleri boşuna değildir. Bay Kemal şunu iyi bil biz muhaciri de ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkında olabilirsin çünkü sen muhacir nedir bilmezsin.

- 3.5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Yanlışları, hataları olabilir. Hepsi ayrı mesele.

"CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmamız lazım"

- Irkçı kelimelerle savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy alabileceklerini düşünüyorlar. Bu milleti galeyana getirmek için söylemedik laf bırakmıyorlar. Türk mlletinin ferasetini anlayamadılar. Ne yaparlarsa yapsınlar mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak, yine aynı hezimeti yaşayacaklar. Biz her zaman kendi bildiğimizi yaptık, standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacak. Çünkü ana muhalefetin başıdaki zat sadece milletin değil, CHP'nin de başına bela. CHP'yi bundan kurtarmamız lazım.

- Kaybettiğin halde seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu?

- Hanımları ikna ettiğinizde, onlar beylerini ikna etmenin yolunu bulur.

- Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili kral ve ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yaptım. Konuyu bugün yapacağımız kabine toplantısında ele alacağız.