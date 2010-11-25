Erdoğan: Katile katil diyeceğiz

T24 - Lübnan’da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan, Türkmen köyünde halka seslendi. Erdoğan, "Biz gerektiğinde katile katil diyeceğiz" dedi.



LÜBNAN, 'SULTAN ERDOĞAN' İÇİN BÖYLE HAZIRLANDI





İki günlük bir ziyaret için Lübnan’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmen köyü olan Kuvaşra'da coşkuyla karşılandı.



Kürsüye çağrılan Başbakan Erdoğan ayakta alkışlandı.



Erdoğan, özetle şunları söyledi:



"Beyrut’ta Türkiye ile Lübnan arasındaki işbirliğini güçlendiren adımlar atacağız. Türk ve Lübnan halkları vizelerin kalkmasıyla yüz yıllık bir hasrete son verdi, özlemle kucaklaştılar. Ortak tarihi birlikte yazdık. Şunu asla unutmayınız, bu coğrafyanın insanlarını tarih birbirine kardeş eylemiştir. Bizi birbirimizden soğutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.



Lübnan’da yaşanan acıları biz de yüreğimizde hissettik. Beyrut kuşatma altındayken biz de kendimizi kuşatma altında hissettik. Refik Hariri şehit edildiğinde acısını biz de yaşadık. Lübnan’a acımısızca yağan bombalar, çocuklara yapılan saldırılar bizim de yüreğimizi sızlattı.



Biz insanlığımızın gereği olarak sesimizi yükseltiyoruz, vicdanımızın sesine kulak veriyor, onun için sesimizi yükseltiyoruz. Kim ne derse desin, biz haksızlık karşısında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.



Akdeniz’de korsanlık yapanlara masum sivilleri katledenlere karşı hakkı savunmaya devam edeceğiz. Biz barış diyeceğiz, adelet diyeceğiz. Biz uluslararası hukuk diyeceğiz. Biz gerektiğinde katile katil diyeceğiz, katilden de hesabını soracağız.



İsrail hükümeti şunu görmelidir, bu bölgede barış olursa kendisi de kazanır. Bu bölgede savaş, çatışma olursa kendi vatandaşları da zarar görür. İsrail’i hatalarından dönmeye ve özür dilemeye çağırıyoruz. İsrail, bölgeyi de dünyayı da ateşe atacak faaliyetlerini durdursun. Biz sadece barış istiyoruz.



Dünya kamuouyunun da bölgede barış için elini yüreğine koyması gerekir. Biz her alanda Lübnan’ın yanında olacağız."





