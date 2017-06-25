Erdoğan: Katar'ın tavrını Türkiye olarak takdir ediyor ve benimsiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'ın 13 maddelik talep listesini reddetmesiyle ilgili "Katar'ın tavrını Türkiye olarak takdir ediyor ve benimsiyoruz" dedi.

Bayram nazaması sonrasında İstanbul Mimar Sinan Camii'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde Katar da vardı.

Katar'a yönelik 13 maddelik yaptırım listesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Erdoğan "Bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletlerarası hukukta, ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz. Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına saldırı söz konusu. Ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliği yapmış olduğu Katar'da attığı bu adıma müdahil olmak çok çirkin bir yaklaşım. Asla doğru bulmuyorum. Kaldı ki Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da teklifimizdir. Suudi Arabistan da isterse biz de buna yönelik bir adım atabiliriz. Üs teklifini ben kralın kendisine de yaptım. Dönüş de söz konusu olmadı. Şimdi bu dönüş söz konusu olmadığı halde Türkiye'nin askerlerini çekmesini teklif etmek, bize karşı da saygısızlıktır. Biz bir ülkeyle iş birliği yaparken birilerinden izin mi alacağız? Türkiye öyle sıradan bir devlet değil. Hem bir taraftan kalkacağız diyeceğiz ki basın özgürlüğü. Ben dünyadaki basın örgütlerine de sesleniyorum; siz neyi bekliyorsunuz? Şu anda basın özgürlüğü elinden alınan uluslararası medya kuruluşunun faaliyetleri engellenmek isteniyor. Sesinizin çıkması lazım, ne güne duruyorsunuz?"