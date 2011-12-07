Erdoğan Katar'a gitmeyecek

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Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani, 10 gün önce ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi. Erdoğan, Katar Emiri’yle yaklaşık 1.5 saat görüştü.Anadolu Ajansı'nda görüşmeye ilişkin üç fotoğraf yayımlandı. Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'le yaptığı görüşmenin aksine bu kez kravat taktığı görüldü.Sağlığı yerinde görünen Başbakan Erdoğan'ın neşeli olduğu da gözlendi.Başbakan Erdoğan, bu hafta sonu da istirahat edecek. Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı Katar'a ziyaretini iptal ettiği bildirildi.Doktorların ziyaretin uzun ve yorucu olacağı gerekçesiyle Erdoğan’a dinlenmesini tavsiye ettiği öğrenildi.Erdoğan’ın Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı bilinmiyor.Başbakan Erdoğan, 26 Kasım'da sindirim sistemi ameliyatı geçirmişti. O tarihten itibaren evinde dinlenen Erdoğan'ı ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden de ziyaret etmişti.