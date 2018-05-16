Erdoğan, Katar, Sudan ve Endonezya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’le bugün birer telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmelerde, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması sonrası tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Görüşme haberi Erdoğan’ın kurdaki rekor artışın ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’ya AKP Genel merkezi’ne çağırdığı saatlerde geldi.