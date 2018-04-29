Erdoğan: Katar isterse Türk üssünü kapatabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Katar'dan taleplerinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Katar'a sadık kalmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, ancak Doha'nın istemesi halinde Türk üssünü kapabileceklerini de sözlerine vurguladı.

Erdoğan "Bu 13 talebe gelince. Bunlar hiçbir koşulda kabul edilebilir değil" dedi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, ABD'nin YPG'ye verilen ağır silahları geri alacağına inanmanın imkansız olduğunu söylerken, Türkiye'nin kendisini tehdit altında hissetmesi halinde Kuzey Suriye'deki Kürt güçlerine karşı kara operasyonuna girişebileceğini de vurguladı.

Erdoğan G20 toplantısında Suriye'de kurulması planlanan çatışmasızlık bölgelerini Rusya lideri Vladimir Putin ile ele alacağını ve atılacak adımları belirleyeceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Kuzey Irak'ta Kürt yönetiminin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun doğru bir adım olmadığını belirtti ve "Bundan pişman olacaklar" dedi.