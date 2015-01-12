Erdoğan'a 'hırsız' diyen akademisyene 11 ay hapis

Berkin Elvan’ın ölümünü protesto amacıyla yapılan gösteriye katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine atılan slogana iki kez eşlik ettiği için 11 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenmeyen akademisyen Elifhan Köse’ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, atılan slogan sövme fiili ile eş tutularak, ”Esasında düşünce açıklaması vasfında görülmeyen sövme niteliğindeki fiillerin ifade özgürlüğünden yararlanmayacağı açıktır” değerlendirmesi yapıldı.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, Gezi eylemleri sırasında evden ekmek almaya giderken kafasına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’la ilgili olarak Karaman’da 12 Mart 2014 tarihinde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı. Dava dosyasına göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim görevlisi Yardımcı Doç.Dr. Elifhan Köse de eyleme katılarak, atılan sloganlara eşlik etti.

11 ay hapis cezası

Polislerin eylem sırasında çekilen görüntüleri esas alan savcılık, Yardımcı Doç.Dr. Köse, eylem sırasında atılan “Hırsız Tayyip Erdoğan” sloganına eşlik ettiği için, Fatma Eser Gün ve Mehmet Hüner de “Katil Tayyip Hesap verecek” sloganı attıkları için haklarında 'hakaret' suçundan dava açtı. Davaya bakan Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Fatma Eser Gün ve Mehmet Hüner’e 7 bin TL adli para cezası verdi ve verilen cezayı erteledi. Mahkeme, Elifhan Köse’ye ise 11 Ay 20 gün hapis cezası verdi. Köse’nin hükmün açıklamasını geri bırakılmasını talep etmemesi nedeniyle verilen ceza ertelenmedi.

'Kimseye hakaret etme gibi bir kastım yok'

Köse, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

“Küçük bir çocuğun devletin polisinin kurşunu ile öldürülmesi bende infal yarattı. Bu nedenle buna tepki olarak o ortamda bazı sloganlara katıldım. Ancak kesinlikle kimseye hakaret etme gibi bir kastım yoktur. İddianamede bahsi geçen ‘hırsız Tayyip Erdoğan’ şeklindeki sloganı atmadım. Kendimde bir kamu görevlisi olarak kamu görevini herkes tarafsız yapması gerektiğine inanmıyorum.”

Hakim, sloganı sövme saydı

Mahkeme, merakla beklenen gerekçeli kararını geçen hafta açıkladı. Kararda, atılan slogan ile sövme eylemi ile bir tutularak, şu değerlendirme yapıldı:

“Hakaret suçu, Anayasanın ve AİHS’in maddelerinde düzenlenen ifade hürriyetinin sınırlarını oluşturmaktadır. Suçu oluşturan eylem bakımından failin ifade hürriyeti, mağdur yönünden ise onur, şeref ve saygınlığı ile din, vicdan ve kanat hürriyetine ilişkin temel kişilik hakları çatışmaktadır. Ancak ileri sürülen bir düşünceyle bağlantısı bulunmayan, esasında düşünce açıklaması vasfında da görülmeyen sövme niteliğindeki fiillerin ifade özgürlüğünden yararlanmayacağı açıktır. Ayrıca eleştiri ve sitem açıklamasında zorunluluk bulunmayan, kişilerin şeref, onur, namus ve toplum içindeki itibar ve saygınlarını zedelemeye yönelik olarak hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamaz."

'İfade özgürlüğü sayılmaz'

"Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; her ne kadar müşteki Recep Tayyip Erdoğan’ın olay tarihinde başbakan olarak yapıyor olması nedeniyle görevi ve konumu gereği eleştiriye vatandaşlardan ve diğer kamu görevlilerinden daha açık olması gerektiği kabul edilse de, sanıkların ‘Katil Tayyip Hesap verecek’, ‘Hırsız Tayyip Erdoğan’ şeklinde slogan atmaları eylemlerinin, amaçlarının Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek olduğu düşünüldüğünde, düşünce açıklaması vasfını aşan, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik hakaret içeren sözler olması nedeniyle ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırı kapsamında değerlendirilmeyeceği ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine varılmıştır.”