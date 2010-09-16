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Erdoğan: Karşılıksız kalmayacak

Erdoğan, Hakkari’de minibüse düzenlenen mayınlı saldırıyı kınadı.

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Hakkari’de minibüse düzenlenen mayınlı saldırıyı kınadı. Erdoğan, “Terör bedel ödettiriyor ama bu karşılıksız kalmayacak” dedi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Meclis Toplantısı ve ''Başarılı KOBİ Yarışması''nın ödül törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de bir minibüsün mayına çarpamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Maalesef bugün Hakkari'de sivil vatandaşlarımıza yönelik kurulmuş tuzak neticesinde, içlerinde çocuk da olmak üzere 9 vatandaşımızın şehit olduğunu, 4 kişinin de ağır yaralı olduğunu duyduğumuz için hüzünlüyüz.

Kendilerine Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu teröristleri tekrar huzurlarınızda milletçe lanetliyoruz.

Tabii ki sürecin çok daha farklı bir şekilde ve kararlı şekilde takipçisiyiz, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ve bu kararlılığımız da sonuna kadar devam edecek.

Bu tür olaylar bizi tabii ki yıldırmayacak. Terör şüphesiz ki belli bir bedeli ödettiriyor ama bu bedel de karşılıksız kalmayacak.”

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