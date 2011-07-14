Erdoğan: Kardeşlikten taviz vermeden terörün üstesinden geleceğiz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında 13 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı yolladı. Başbakan mesajında, "Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi başaracaktır." dedi.

Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle:





“Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe hepimizde derin bir teessür ve üzüntüye neden olmuştur.

Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizin, yine bu uğurda gece-gündüz mücadele veren güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Bu eylemlerin ve arkasındaki güçlerin amacı apaçık ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, diğer bütün sıkıntıları gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir.

Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi başaracaktır. Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken, terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı da güçlendirmektedir.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum.”