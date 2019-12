Erdoğan: Karadeniz ile Marmara kanalla birleştirilecek

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen “çılgın” projesini açıkladı. Projeye göre İstanbul’a Karadeniz ile Marmara’yı birleştirecek ikinci boğaz-kanal yapılacak. Projenin adı da Kanal İstanbul olacak. Tam yeri ve maliyeti konusunda açıklama yapılmayacak projeyle İstanbul coğrafyasında iki yarımada ve bir ada oluşacak. 45-50 kilometre uzunluğunda planlanan kanalın su derinliği 25 metre, yüzey genişliği ise 145-150 metre taban genişliği ise 120 metre olacak. “Panama, Süveyş kanalıyla kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için kolları sıvıyoruz” diyen Başbakan Erdoğan’a göre projeyle İstanbul, içinden iki deniz geçen tek şehir haline gelecek.



Başbakan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde kamuoyunda ''çılgın proje'' olarak adlandırılan ''Türkiye Hazır Hedef 2023, İstanbul Hazır Hedef 2023'' projesinin tanıtım toplantısında konuştu.



Erdoğan, "Bu heyecanımızı bugün burada bizle paylaştığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır" diyerek, İstanbul aşığı, İstanbul'u hayal şehir diye tanımlayan Yahya Kemal'in, özellikle İstanbul üzerine yazmış olduğu Deniz adlı şiirinden dizeler okudu.



İnsanın alemde hayal ettiği kadar yaşayacağını dile getiren Erdoğan, Alparsla'ın bir hayal kurduğunu ve Anadolu'nun kapılarını aydınlığa araladığını, Osmangazi, hayalinin peşinde Osmanlı İmparatorluğunun tohumlarını attığını söyledi.



"Çanakkale Zaferi, hayal kuran kumandanların , Mustafa Kemallerin eseridir. Kurtuluş Savaşı, hayal kuran Anadolu ve Trakya'nın eseridir" diyen Erdoğan, bütün büyük adımların hayalle başladığına dikkati çekti.



"İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İstanbul'a duyduğumuz sevdanın olduğu kadar İstanbul için kurduğumuz hayallerin neticesidir diyen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'ten de İstanbul ile ilgili dizeler okudu.



"İşte böyle bir İstanbul için göreve geldik. İstanbul'un gecesi sümbül kokan bir İstanbul için kolları sıvadık" diyen Erdoğan, bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.



Erdoğan, İstanbul'un bazı bölgelerindeki çöp dağlarını ortadan kaldırdıklarını, İstanbul'u suyla buluşturduklarını, Haliç'i temizlediklerini söyledi.



Erdoğan, "Bütün büyük zaferlerin, medeniyetlerin temelinde hayal vardır. Biz de ülkemiz milletimiz için hayaller kurduk. Her bireyin özgürce yaşayabildiği bir Türkiye'nin hayallerini kurduk. Biz kardeşliğin, dayanışmanın hayalini kurduk. Bu hayalin peşine düştük" diye konuştu.



Güçlü ve itibarlı Türkye'nin hayalini kurduklarını anlatan Erdoğan, "30 kişilik sınıflarda kucağında bilgisayarla dünyayı izleyen sınıflar hayali kurduk. Şimdi bütün dersliklerde akıllı tahtalar, öğrencilerin ellerinde elektronik kitaplar olacak'' dedi.



Üniversite sayının 163'e çıktığını, her ilde üniversite olduğunu anlatan Erdoğan, "Okul öncesi eğitim öğretimde yüzde 10'dan yüzde 40'a geldik. İlköğretimde yüzde 100'ü yakaladık. Orta öğretimde yüzde 60'ı yakaladık ve onu aşacağız" dedi.



İktidarları döneminde köylere doğalgaz getirildiğini anlatan Erdoğan, "Nereden nerelere geldik" diye konuştu.



Erdoğan, "15 bin kilometre bölünmüş yolun hayalini kurduk. Anamuhalefetin başkanı 'kuru hayal' dedi. 13 bin 600 kilometre yol inşa ederek bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Şimdi 2023'e kadar ikinci 15 bin kilometre yapılacak, startını verdik" dedi.



Erdoğan, "Çocukluğumda uçak nedir bilmezdim, uçağın sesini duyduğumda sırt üstü yatar uçağı seyrederdim. Uçağa binmek artık bu ülkede hayal mi? hava yolu, halkın yolu oldu. Bunu biz sağladık" diye konuştu.



Erdoğan, yatırımlarda ayrım yapmadıklarını, batıda ne varsa doğuda da bulunduğunu, güneyde ne varsa kuzeyde de olduğunu söyledi.





Erdoğan, şöyle konuştu:



"3. köprü dedik. CHP'lilerin eteği tutuştu. Karşıyız dediler. Sizden başka birşey beklenmez. Bu zihniyet birinci köprüye de, 2. köprüye de, Marmaray'a da karşıydı. Bu zihniyet Marmaray'ın bitişini 4 yıl erteletti. Kazılar esnasında oralardan çanak çömlek çıkmış. lafa geldiğinde insandan öncelikli birşey yok. İnsan önemliyse böyle şeyler toplanır bir kenara konur ama proje 4 yıl ertelenmez. olaylara insan öncelikli bakmadılar, her zaman ideolojik yaklaştılar. Milletim bunlara prim vermedi, yine vermeyecek. Milletime inanıyorum. Bolu Dağı Tüneli'ni patates deposu mu yapalım dediler. Bolu Dağı Tüneli'ni biz bitirdik. Karadeniz Sahil Yolu'na bizden öncekiler başladı ama biz tamamını bitiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu içinde 12 tane tünel var. Dağları delip geçmek bizim sanatımızdır.



Hızlı tren hayaldi? Ankara-Eskişehir arasını bitirdik. Eskişehir-İstanbul arası devam ediyor. Duydum ki bir parti Ankara-Konya arasına hızlı tren koyacakmış. Adını sonra açıklarım. Ankara-Konya hızlı treninin test sürüşlerini bizzat kendim başlattım. Önümüzdeki ay Ankara-Konya hızlı tren seferleri başlıyor. Günaydın. kendinize gelin."



Erdoğan, "Bu ülkede hayal olan ne varsa hayal olmaktan çıkarıp projeye dönüştürdük. Artık daha büyük hayallerimiz var. Hayallerimizi hedef yapıyor, o hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.









