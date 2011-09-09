Erdoğan: Kanla iktidar olanlar kanla giderler

T24 - Başbakan Erdoğan, "Siyasi liderler kendi geleceklerini adalet üzerine tesis etmelidir, zulüm üzerine değil. Kanla iktidar olunmaz. Kanla iktidar olanlar kanla giderler..." diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, verdiği bir röportajda, ''İsrail'in, kendine göre münhasır ekonomik alanlar üzerinde de tasarruf sahibi olduğunu ilan etmeye başladığını'' ifade ederek, ''Asla oralarda tasarruf sahibi olamadığını da görecek. Çünkü Türkiye'nin, orada münhasır ekonomik alanlar ki, özellikle KKTC'nin yine bir garantör ülke olarak, Kıbrıs'ta, burada attığı bir adım var ve bu adım sebebiyle burada kararlılığını ortaya koyacak ve uluslararası sularda dolaşım hakkını sürekli garanti altına alacak'' diye konuştu.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kendi halkı için ''Terörist'' dediğini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bunlar, 'Teröristlerin elinde silah var, biz teröristleri öldürüyoruz' diyor. Sayın Esad, peki denizden Lazkiye'yi bombalarken, burada sen o tek noktayı, o tek hedefi nasıl buluyorsun? Buna nasıl oluyor da 'Biz teröristleri öldürüyoruz' diyorsun? Hama'da öyle, Humus'ta öyle. Nasıl oluyor bu? Siyasi liderler kendi geleceklerini adalet üzerine tesis etmelidir, zulüm üzerine değil. Kanla iktidar olunmaz. Kanla iktidar olanlar kanla giderler...

Sabırlı, temkinli hareket ediyoruz, ama istişarelerimizin neticesinde de o tünelin ucundaki sözü söyleyeceğiz. Çünkü çıkmaz sokağa Sayın Esad'ı biz sokmadık. Maalesef kendisi ve yanındakiler onu oraya soktu...''

Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmaya yönelik de ''O konuşmam, tabii Suriye'yi de kapsayacak şekilde, bütün bölgeye yönelik bir konuşma olacak. Ve orada mesajlarımı en ideal şekilde vermeye çalışacağım. Temennim odur ki tesiri olur'' dedi.







