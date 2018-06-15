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Erdoğan: Kandil'i bombalıyoruz, başka müjdelerimiz de olacak

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık"

15 Haziran 2018 19:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonunun devam ettiğini belirterek, "Şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak" dedi.

Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

- Afrin, Cerablus'ta gitmeyin dediler. Gideceğiz dedik gittik. Şu ana kadar mehmedimiz ve ÖSO büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. 

- Şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak.

- Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.

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