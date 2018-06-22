Erdoğan: Kandil'deyiz, gerekirse yarın Sincar'dayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonunun devam ettiğini belirterek, "İHA'lar koordinatları veriyor F16'lar onların üzerine biniyor. Şimdi 20 uçakla Kandil'i vurduk. Depolar mepolar hepsi vuruldu. İHA'lar tespit ettik uçaklar vurdu. 35 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar lider kadrodan. Bugün Kandil'deyiz, gerekirse yarın Sincar'dayız" dedi.

Ataşehir'de konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bunlara gereken dersi pazar günü veriyor muyuz? Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyorlar. Bay Muharrem ne işin var senin BMW'de. Taklitçi. Artık biz kendi otomobilimizi yapacağız.

- Bunlar var ya bunlar, bu CHP var ya. Nuri Demirağ'ı Sivaslılar tanır. Bu Demirağ, yerli uçak yaptı. Demirağ'ın yaptığı bu yerli uçağın İnönü siparişlerin önüne geçti. Bunlardan bir şey olmaz. Nuri Demirağ kahrından öldü.

- Biz uçaklarımızı yapıyor muyuz? SİHA'larımızı yapıyor muyuz? Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. 4.5 ton ağırlığında.

- İHA'lar koordinatları veriyor F16'lar onların üzerine biniyor. Şimdi 20 uçakla Kandil'i vurduk. Depolar mepolar hepsi vuruldu. İHA'lar tespit ettik uçaklar vurdu. 35 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar lider kadrodan.

- Biz Afrin'e, Cerablus'a gireceğiz diyoruz bunlar girmeyin diyor. Biz kararımızı verdiysek gireriz. Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta DEAŞ'ı etkisiz hale getirdik.

- Şimdi Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz.