Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika ile anlaşarak Suriye'nin Münbiç bölgesini güvenli hale getireceklerini söyledi. Erdoğan "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik" dedi.

Daha önce, partisinin milletvekili Mehmet Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında öldürülen Esvet Şenyaşar ve çocukları Adil Şenyaşar ile Celal Şenyaşar'ı PKK'lı olmakla suçlayan Erdoğan, bu kez kavgada hayatı kaydenlerin tümünü başsağlığı dileyerek "Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Erdoğan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren AKP’li milletvekilinin ağabeyinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Erdoğan, “Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" açıklamalarında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu.

"10 önemli noktayı Kandil'de vurduk"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenlik hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar dönecekler. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik.

"Şanlıurfa en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir"

Şanlıurfa ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir. Gösterdiğinizi kardeşlik için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi.

"Şanlıurfa ülkemizin en genç nüfusuna sahip"

Az önce resmi rakamı istedim 100 bin dediler. Şanlıurfa ülkemizin en genç nüfusuna sahip şehirlerimizin başında geliyor. Şanlıurfa'ya son 16 yılda 43 katrilyon yatırım yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar ise yıkım ekibi.

Erdoğan Şanlıurfa'da şehir hastanesini 2021'de açacağız. İzletin bakalım benim Şanlıurfalı kardeşime, bir görsünler şehir hastanelerini.

Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz.

"El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz"

Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz."

"Suçlular adalet önünde hesap verecek"

Geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.'

Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Sen kimsin ya?

Bay Kemal 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin neyi çözdün? Senin partinin milletvekili ikna odalarında başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin? 411 ile ilgili Bay Kemal'in Muharrem'in imzası var Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Adamlar imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. 4 çocuğumun 4'ü de imam hatip mezunu. Bay Kemal'in Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Davos'ta one minute dedim arkamda milletimi gördüm. Korkaklar zafer anıtı dikemez.'