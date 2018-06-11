Erdoğan: Kandil ve Sincar'a operasyon başlattık; vurdular, döndüler ama bitmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak, Kandil ve Sincar'a operasyon başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, "20 uçak, 14 önemli hedefi imha etti. Döndüler ama daha bitmedi. Devamı gelecek" dedi.

Erdoğan, vatandaşların, "Reis bizi Kandil'e götür" sözleri üzerine "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" ifadesini kullandı.

"Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan ve 25 gün süren "adalet yürüyüşü"ne de atıfta bulundu.

Erdoğan, "Bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara'dan İstanbul'a yürüdü" diye konuştu.

Niğde'de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bay Kemal bize ne dedi, 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem 'Afrin'de ne işiniz var' dedi. Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir ne yaptı, hain olan Semih Terzi'yi ne yaptı, alından vurarak indirdi.

"Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Biz ne Kemal'e ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Bu teröristler hangi ine girerlerse girsinler hesabını sorarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık.

"Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek.

"24 Haziran çok önemli. 24 Haziran'da bunlara gerekli dersi vermemiz lazım. Muhalefet istemese de Kandil'deki terör bataklığını kurutacağız. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkaracağız.

"Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız.

"Bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara'dan İstanbul'a yürüdü.

"Vaktim olursa sana 24'ünden sonra ders verebilirim"

"Yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'li rakibi Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Otomobili, Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Sen ne diyosun ya. Tesla diye bir firma var. Sahibi Elon beni ziyaret etti. Bizi benzinli araba üreteceğiz sanıyor, biz akülü, elektrikli arabalarla uğraşıyoruz. Ama bu anlamaz, anlayana kadar da 24 Haziran gelir. Vaktim olursa 24'ünden sonra sana bir ders veririm" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan halka, "12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Bunlar yıkım ekibi"

"OECD'de bir numara olduk, G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Bay Kemal esnafa soruyor, 'bu büyüme size yansıdı mı?' diye. Bu büyüme denen kavram nedir önce onu öğren.

"Muhalefet adaylarının halini görüyorsunuz. 3 benzemez yatırımları durdurmaktan bahsediyor. Bunlar yıkım ekibi, biz inşa. Bunları gördükçe ülkemiz adına geleceğimiz adına üzülüyorum. Kimlere kaldık. Siz Avrupa'da yatırım düşmanlığı yapan muhalefet gördünüz mü?

"Biri havalimanıyla, diğeri şehir hastaneleri ile uğraşıyor. Bunlar ne cins ya, hale bak. TİKA'yı kapatacakmış, TİKA neyle uğraşıyor? Ya bunlara mı kaldı bu ülke? Dünyanın hangi ülkesinde böyle muhalefet var. Siz hiç morali yerine gelsin diye cephedeki askerin morali ile uğraşan birini gördünüz mü? Bay Muharrem, 'Benim moralimi bozmasınlar' diye sağa sola posta koyuyor. Sen askere benim moralimi bozmasın diye nasıl dersin ya? Bunlar için terörle mücadele eden askerlerin morallerinin hiçbir kıymeti yok. Varsa yoksa kendi moralleri. Bugün moralini bozan komutana böyle hadsizlikler yapan Muharrem, emekli, memur, işçi canını sıkınca kimbilir ne yapar? Allah muhafaza.

"Pastane değil, kıraathane; sana da bir kek veririz"

"ABD'de Central Park var, İngiltere'de Hyde Park var. Biz Niğde'mize de böyle bir millet bahçesi kuracağız. Bir diğer projemizde gençlere, millete hizmet verecek millet kıraathaneleri. Bay Muharrem ile Bay Kemal kıraathaneleri oyun oynama yeri zannediyor. Bay Muharrem pastane değil, kıraathane.

"Kumarhane değil, kıraathane Bay Muharrem. Öyle bir şey açsak dört takla atarsınız. Bay Muharrem sürekli kekten bahsediyor, sana da bir kek veririz ne olacak yani. Sabah akşam kekle uğraşacağına, ortaya çıkan esere bak."