Erdoğan: Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız; onlar için karanlık olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , 'Diyarbakır anneleri'yle düzenlediği iftar programında, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız; onlar için karanlık olacak" dedi.

Erdoğan, 'Diyarbakır anneleri'ni kabul ettiği iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına ilişkin "Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(PKK) Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar.

Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz.

Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak.

Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin, Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız.

Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir.

Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.

Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir."