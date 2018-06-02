Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendilerine ulaşan anketlere göre seçimi cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacaklarını öne sürdü. Erdoğan "Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda da bir defa herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 1. Turda biteceği çok açık ve net görünüyor. Şahsım üzerinde hakkımın ciddi bir ittifakı var" açıklamasında bulundu.

MHP ile gerçekleştirdikleri ittifaka ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan "İttifaka sadakatimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirmemiz çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve STAR TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor:

Nazlı Çelik: Daha önümüzde bir buçuk yılda varken seçime gidiyoruz. Erken seçim kararına karşı olduğunuzu da biliyoruz. Erken seçime neden gidiyoruz?



Recep Tayyip Erdoğan: Öncelikle bizi izleyen tüm halkıma milletime en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu bizden kaynaklanan bir durum değil. 18 ay gibi bir süreç söz konusuydu. Fakat ana muhalefet sürekli bir erken seçim talebi içinde oldu. Daha sonra şu anda Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz sayın Bahçeli’nin de böyle bir talebi zuhur edince biz arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Fakat grup toplantısını yaptığım günün erkesinde de benim sayın Bahçeli ile bir randevum vardı. Bu açıklama da yapılınca ben hemen gerek sayın başbakan gerek icradan arkadaşlarımla kısa bir görüşme yaptık. Bu görüşme ile birlikte de ben grup konuşmamda buna değinmemle birlikte biz bu adımı artık atalım dedik. Arkadaşlarla görüşmeyi ayıp daha sonra bu adımı atma kararı verdik. Bir defa sürekli Türkiye’yi bir erken seçim karmaşası ve dedikodusu içinde tutmamın piyasalarda meydana getirdiği olumsuzluklar söz konusu. Aslında bizim ekonomik olarak Türkiye’nin durumunda bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama tabi bu uluslararası piyasalara pek olumlu bir yansıma yapmıyordu. Onlar yine burada bir puslu havayı sevdiler. Biz 2019’da zaten bakanlık sistemine geçiyoruz. 16 Nisan’da bunun ilk adımını zaten attık. Ama asıl büyük adım 2019’da olacaktı. Baktık bunlar baya hevesliler baya kararlılar böyle bir Cumhur İttifakı da oluşunca bu adımı atalım dedik. Arkadaşlarımın da bu konudaki kararlılığı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlılığı BBP’nin biz sürece katılıyoruz demesiyle bu adımı atmış olduk.

Nazlı Çelik: Elbette siz anketler yaptırıyorsunuz. Partinizin ve elinizdeki anketlerde son veriler nasıl acaba?



Recep Tayyip Erdoğan: Rakam vermeyeyim ama meydanların dilini biraz iyi bilirim. Çünkü hayatım hep bu meydanlarda geçti. Bu ülkenin 81 vilayetini sürekli tarayan bilen bir insanım. Ve bu ta siyasette gençlik teşkilatlarından itibaren bilen bir insanım. Partimizi zaten kurduğumuz andan itibaren de özellikle durmaksızın çalıştık. Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda da bir defa herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 1. Turda biteceği çok açık ve net görünüyor. Şahsım üzerinde hakkımın ciddi bir ittifakı var. Parlamentonun oluşumunda da diğer partilerle mukayese edilemeyecek şekilde bir fark söz konusu. Bugün Adıyaman’daki mitinge devasaydı. Adıyaman 5 milletvekili çıkarıyor. Bundan öncede 5 milletvekilinin 4’ünü biz almıştık. Bu bütünleşme yollarda çok çok iyi. Sadece meydanın dili değil siz meydana giderken yollarda halkın ilgisi alakası ne? Buna baktığımız zamanda çok çok iyi bir durum görüyoruz. Yarın Konya ve Aksaray’a gideceğim. Oralarda da yine büyük bir katılımın, ilginin, alakanın olacağını görüyorum. Aksaray’ın 3’tü 4’e çıktı şimdi milletvekili sayısı. Aynı şekilde Konya’da da bir artış var. Temenni ediyorum ki bu ilgi, alaka ve artışlar bizim milletvekili sayımıza olumlu yansıması halinde güçlü bir parlamentoyu da oluşturacağız. Eğer Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olursa Cumhurbaşkanının şu andaki hükümet sisteminde çok daha süratle çok daha hızlı karar alma süreci doğacaktır.



Nazlı Çelik: Güçlü Meclis çoğunluğu için kafanızdaki bir oy oranı nedir?



Recep Tayyip Erdoğan: Burada oy oranından öte sandalye sayısı önemlidir. Bazı yerlerde oy oranı yüksek olmayabilir ama sandalye sayısı yüksek olur. Burada şunu hedefliyoruz demem doğru olmaz ama kesinlikle 300’ün üzerinde...



Nazlı Çelik: Sadece AK Parti olarak mı ittifak olarak mı?



Recep Tayyip Erdoğan: İttifak olarak konuşmak durumundayım bir sadakatimiz var. Ve bu sadakatimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirmemiz çok çok önemli. Ben bu sadakate çok değer veriyorum ve koruyacağımıza da inanıyorum.



Nazlı Çelik: 2002 yılından itibaren partinizin oy oranların hep yükselen bir grafik görüyoruz. Fakat bu kez çıtayı hayli yükseğe koydunuz 50+1 dediniz. Dönüp baktığınızda keşke bu kadar yüksek düşünmeseydik diyor musunuz?



Recep Tayyip Erdoğan: Eğer parlamenter demokrasiyi dünyanızda tutsaydınız bu dediğiniz olabilirdi. Belki bir dönem daha böyle bir durum söz konusu olacak ama ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde birçok siyasi partiyi de bundan sonraki süreçlerde bir kenara koyacaktır. Şimdi bir Amerika’yı düşünün sadece cumhuriyetçiler ve demokratlar konuşulur. Artık halkın ilgisi alakası belli olmuştur. Yerleşik bir siyasi anlayış ve yapı orada oturmuştur. Aksi halde koalisyonların egemen olduğu ülkelerde bu o ülkelerine ekonomisini her şeyini alt üst ediyor. Bakınız en son İtalya’da öyle bir noktaya gelmişti ki kalktılar indirdiler. Yüzde 40 gibi bir orana düşürdüler. Fakat yüzde 40’la bile bu sorunu çözemedi. Seçimlerden çıktı ama hala hükümet kuramadılar. Bugün kurdular. Temenni ederiz ki kalıcı olsun. Çünkü İtalya birde istikrar sağlayamıyor. Biz 16 yıldır söyledik bizim siyasi anlayışımızda bir güven var iki istikrar var. Bizim siyaset anlayışımız güven ve istikrarın üzerine dayalıdır. Güven ve istikrarın olmadığı bir ülkede siz başarı bekleyemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

7-8 bakanlık durumunu koruyacak, diğerleri birleşebilir. Son bir hafta Türkiye nasıl yönetilecek onu açıklayacağız.Yeni sistem Türk tipi, bize has olacaklar.

(Muharrem İnce) Partide ziyaretimize geldiği zaman böyle bir meydan süreci işleyeceğine ihtimal vermiyordum ama şimdi baktım şirazesinden çıktı. Bay Kemal, onunla ilgili biliyorsunuz, 'Bizim cumhurbaşkanı adayımız şöyle yumuşak olacak, şöyle kibar olacak bilmem ne' diyordu ama baştan ne kibarlık kaldı, ne bir şey kaldı. Tabii hiç önemli değil, biz siyasetin bu ülkede bugüne kadar nasıl yapıldığını bilenlerdeniz. Biz de karşımızdakilerin anladığı dilden konuşuruz. İnce yalan söylüyor. bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Dava açtım, bu gidişle çok dava açacağız. Siyasi rant elde etmek istiyor, özür dileyeceksin arkadaş. Biz icazeti kimden alacağımızı çok iyi biliriz. Milletimin verdiği kararla iktidar olduk. İnce namusluysa isim versin. 85 koliyi ABD'nin Adalet Bakanlığı'na teslim ettik.

Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek sürdürmemiz lazım. Seçimden sonra da devam etmesi bizim temennimizdir. Hedefimiz Parlamento'yu güçlü kılmak. Meclis güçlü olursa AK Partililerden ve MHP'lilerden yararlanırız. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar ama MHP ortak mitinge zannediyorum pek sıcak bakmıyor. Eğer sıcak bakarsa memnuniyetle ortak miting yapabiliriz.

(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir? 'Dışarı çıkmalı ve faaliyetini sürdürmeli'. Bunların millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'Çık, faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle, adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum."

Kürt kardeşlerimin haklarını hep savundum. İnkar politikalarına her zaman meydan okuduk. İçerdeki kişi hangi yüzle aday oluyor? Kürt kardeşlerim gereken yanıtı verecektir.

(F-35 savaş uçakları alımı) Biz diyoruz ki Amerika bizim stratejik ortağımız. Stratejik ortağımız olarak Amerika bize başka bir kapıyı çal dememesi lazım. Senato şöyle demiş, böyle demiş. Bizi Senato filan ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var. Ben Amerika'nın Başkanıyla bunu görüştüm mü görüştüm. Heyetler arası toplantımızda bunu konuştuk mu konuştuk. Eğer biz stratejik ortaksak, eğer model ortaksak Amerika bize burada herhangi bir hukuki yanlış yapmamalı. Verilen sözler yerine getirilmedi. ABD, FETÖ'yü yargı kararı olmadan elinde tutuyor.

FETÖ ile mücadele bitmedi tehlike devam ediyor.

(3. Havalimanı projesi) İsim konusunda sabırlı olunmalı. Atatürk Havalimanı var, olmayan isim vermek faydalı olur. Yap İşlet Devlet ile yaptıklarımızda Türkiye örnektir. Projelerimizi milli bütçeden yapmadık, bilmiyorlar.

Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim diyorsan senin ülke sevgin yok. Projenin parası bizden çıkmayacak. Proje kendi kendini finanse edecek.

AB kendine düşen görevleri yerine getirmiyor. Merkel'in bu işi toparlaması lazım, Macron'a da söyledim.

Bedelli askerlik konusunu seçim sonrası Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile oturup konuşuruz.