Erdoğan: Kampanya başladı, manifesto açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere ilişkin olarak, "Kampanya başladı. Manifesto açıklayacağız" dedi.

Erdoğan, dün çıkan olaylardan dolayı yarıda kesilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için yaptığı yorumda, "Bu terörden öte kumpas" açıklaması yaptı.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Manifesto açıklayacağız"

Bildiğiniz gibi sahalardan çıkmadık. Sahalardaydık. Başbakanımızla İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. öyle günler oldu ki, mesela ben İstanbul'da aynı anda üç ilçeyi taradım. Üç ilçede hem kapalı spor salonunda hem de dışarıda meydan mitingi yaptım. Şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ekibim çalışıyor şimdi. Onlarla değerlendirmelerimizi yapacağız ve bizim, inşallah normalde seçim beyannamesi olarak kabul edilen ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz. İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız.

Milletvekillerimizle Ankara'da bir toplantı yaptık biliyorsunuz. Tüm milletvekillerimize şu anda o heyecanı vermiş durumundayız. Açıkladığımız takvimi masaya yatıracağız ve kendi haritamızı hazırlayıp o haritaya uyacağız. Temayül yoklamaları yapacağız. Milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı yürütmeye başlayacağız.

"Dayanışmayla sürdüreceğiz"



Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeler var. Daha önce de biliyorsunuz arkadaşlarımızın bir hazırlık dönemi oldu. Cuma günü de bu doğrultuda cuma günü yol haritamızı açıklacağız. Bu hazırlık dönemindeki çalışmaya bu arkadaşlarımız devam edecekler. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız devam edecek. Dün bu heyetin içerisinde yer alan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Devlet Bey'i ziyaret etti. Biz bu süreç içerisinde inşallah dayanışma, birlik, beraberliğimizi sürdüreceğiz.

"Derbide kumpas var"



Tabii bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz birileri bunu organize etmiş. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Quaresma kornerini atacak, o esnada yok çakmak düşüyor yok şuymuş yok buymuş. Böyle bir şey olamaz ki. Şenol Hoca'nın başına gelen olay, bunlar kabul edilemez. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içerisine girmemiş olsaydı. Tabii Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Aynı şekilde Fikret Başkanı, Aziz Başkanı aradım. Hepsiyle konuştum. İkisi de çok şikayetçiler. TFF çarşamba günü bakalım ne sonuç çıkaracak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bu işin üzerine gideceğiz.