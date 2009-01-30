Erdoğan kahraman gibi karşılandı

Tempo24

Türkiye Başbakanı olarak konuştum

Hakaret ve suçlamayı kabul edemezdim

Ben monşerlerin adetini bilmem, ben siyasetçiyim

Konu kişisel değil, ülkemin itibarı meselesi

Peres aradı

Türkiye bölgede barışın sigortası

Metro ücretsiz çalıştı

Trafik felç oldu

(Tempo24)

Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" oturumunun ardından İsviçre'nin Zürih kentinden "Ana" adlı uçakla İstanbul'a hareket eden Başbakan Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı'na akın etti. Erdoğan'ı karşılamaya gidenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Valisi Muammer Güler de vardı.Erdoğan'ın uçağı saat 02:15'te havalimanına indi. Erdoğan, basın toplantısında şunları söyledi:Davos toplantılarında yararlı görüşmeler yaptık. Küresel krizin yanı sıra Gazze ve Ortadoğu sorunuyla ilgili görüşmeler yaptık. Bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerimizi açıkladık.Son toplantı Gazze, Ortadoğu barışıyle ilgiliydi. Toplantı aslında güzel başladı, burada özellikle bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak altını çizerek söylüyorum, anlatmak durumundayım. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak konuştum. Tavrımızı herkese açıklamak istiyorum.Toplantıda dakikaları yazdım. Benim konuşmam 15 dakika sürdü. Peres ise hiçbir uyarı almadan 23 dakika konuştu. Konuşmasında bizleri hayrete düşürecek bir uslup içinde, bir cumhurbaşkanının adabına yakışmayacak şekilde, zaman zaman isim vererek kendine göre hakarete yönelik ifadeler kullandı. Doğru olmayan ve suçlayıcı, buyurgan ifadeler vardı, bunu kabul etmemiz mümkün değildi.Ben, bazı emekli diplomatların anladığı dilden konuşmam. Ben diplomasiden değil, siyasetten gelmiş biriyim. O diplomatların, monşerlerin adetini pek bilmem, bilmek de istemem. Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korumakla sorumluyum. Ben bir kabile reisi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanıyım. Yumuşak başlı isem uysal koyun değilim.Orada hangi Türkiye başbakanı bulunursa, Türk milleti aynı tavrı beklerdi. Bizim milletimize sünepelik yakışmaz. Moderatör bu suçlamalara karşı toplantıyı kapatmaya çalıştı. Ben ısrar edince, bu kez sözümü kesme yoluna gitti. Bu durumda bana oradan ayrılmak düştü. Tavrım net ve açık olmalıydı. Kimsenin ülkemin saygınlığını ve onurunu zedelemesine izin veremezdim. Konu kişisel bir mesele değil, ülkemin itibarı meselesidir.Biz dönüşte helikoptere bineceğimiz sırada, Peres aradı. Telefonla görüşmemizde, kendileri, 'size ve ülkenize saygı duyuyorum, duymanız için sesimi yükseltim' dedi. Biz de gereken cevabı verdik.Türkiye kendi gücünü hala anlayamamış. Herkes Türkiye'nin gücüne inanmalı. Türkiye, 'Kim ne der' diye tavır belirleyemez. Türkiye kendi gücünün farkına varmalı. Barış için herşeyi yapacağız. Türkiye'nin bu bölgede barışın sigortası olduğunu herkesin görmesi lazım.Davos'a gitmek önemli değil. Gitsek ne olur, gitmesek ne olur. Şu anda bir daha gitmeyi düşünmüyorum.Başbakan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, burada da şunları söyledi:Bu saatte sizi buraya getiren asil duyguyu çok iyi biliyorum. Sizin bu sesiniz, tüm mazlumların sesidir. Bu ses barış özleminin, haklının sesidir.Bu sesinizle, 'Biz kapalı kapılar ardında başka, medyada başka, toplantılarda başka konuşan başbakan istemiyoruz, monşer eskisi siyasetçiler istemiyoruz' diyorsunuz. Siz şu sessiz ve vakur tavrınızla 'biz, doğru bildiğini heryerde dosdoğru söyleyen siyasetçiler istiyoruz.' diyorsunuz.Biz hep 'Dik duracağız' dedik. Dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz. Türk milletine yakışan budur.'Türkiye olmazsa ne olur' sorusunu artık birilerinin kendisine sorması lazım. Türkiye'yi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.İstanbul Havalimanı'na gidişler için metro seferleri 03:00'e kadar uzatıldı. 00:30-03:00 arası Aksaray-Havalimanı metro hattı ücretsiz hizmet verdi.Devlet Konukevi önündeki boş alanı dolduran ve ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan partililer, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Vur vur inlesin İsrail dinlesin", "Kahrolsun İsrail" biçiminde sloganlar attılar.Partililerin oluşturduğu araç konvoyu nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gidişte büyük trafik yoğunluğu oluştu.Polis, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, konukevinin ön tarafına da barikat oluşturdu.Erdoğan'nın karşılanması ve sonrasında grubun dağılması sırasında havaalanına giden yollar felç oldu.