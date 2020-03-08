Erdoğan: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde yüzyılın projesi olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız, en yakın zamanda ihaleye çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni’nde konuştu.

Kanal İstanbul'la ilgili etüt çalışmalarının yapıldığını belirten Erdoğan, projenin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını söyleyerek, "Hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye hiçbir mazerete prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kadına hak ettiği değeri vermeyenlere rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Kadınlarımızı dışlayan ötekileştiren faşist zihniyete izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Diyarbakır annelerine selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'nin kalkınma ve güçlenmesine mücadeleleriyle destek veren kadınlarımıza şükranlarımızı sunduk. Türkiye'nin kadınları destan yapmaya devam ediyor. Hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü yolunu açıyor.

Alçakça katledilen yüzlerce kadın İstiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Bu ülkeyi bir asır önce kadın erkeğiyle bağımsızlığa taşıdık. Kadına hak ettiği değeri vermeyenlere rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Baskıcı ayrımcı politikalara biz son verdik. Kadınlarımızı dışlayan ötekileştiren faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.

"Yol, medeniyet demektir, su medeniyettir"

400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara otoyolunun bir bölümünü hizmete açıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Odayeri Kesimini hizmete açıyoruz. Yol medeniyet demektir, su medeniyet demektir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor. Artık vatandaşlarımız kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergâh Kuzey Marmara'yı ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağlıyor. Kınalı mevkiinden giren araçlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası Bursa ve İzmir'e kadar kesintisiz seyahat imkanı sağlayacak. Aynı zamanda kaza riskini ciddi manada azaltıyor. 352 milyon dolarlık bir yatırımla hizmete aldığımız bu projenin, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"Çıkmış birileri 'israf' diyor; hayatınızda böyle otoyol yaptınız mı?"

Sadece bitirdiğimiz bu yollar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor. Çıkmış birileri israf israf diyor. Bu mu israf. Hayatınızda böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? Yeni çalışmalar yeni eserler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ey CHP zihniyeti, sizin bırakın icraatlerinizi hayalleriniz bile ulaşamaz buna. Bu yollardan sadece AK Partililer mi geçecek? CHP'liler geçmeyecek mi?

81 ilimizin her birine hizmet götürüyoruz. Bunu herkes için yapıyoruz bunları. Bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İki hafta önce İzmir'de önemli bir merkezimi açtık. Kılıçdaroğlu'na davet gönderdim gelmedi. Toplam yatırım bedeli 455 milyon Euro'yu bulunan Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'nu İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İzmir Çandarlı arasını 1,5 saatten 45 dakikaya indirdik.

Yine aynı hafta Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti. Rami Kışlası Kütüphanesi'nin inşasına başladık.

Hızlı trenimiz yoktu, hava ulaşımı sadece belli bir kesimin kullandığı bir lükstü. Karşımızdaki tabloyu iktidarımızda tersine döndürdük. Bizim 26 havalimanımız varken şu anda 56 havalimanımız var. Yetmez daha da devam edecek. Ulaşımda 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıktık.

"İdlib'de kendi yaptığımız araçlarla mücadele verdik"

Köprü ve viyadük uzunluğu 311 kilometreden 660 kilometreye çıktı, otoyol uzunluğu 3 bin 70 kilometreye çıktı. bin 213 kilometre hızlı tren hat uzunluğumuz var. Ankara-Sivas hızlı trende son aşamaya geldik. Açılışını yaptığımız 29,5 kilometre yolun hayırlı olmasını diliyorum. Otomobilimizi yaptık mı, insansız hava araçlarımızı yaptık mı. İdlib'de insansız hava araçlarımızla mücadele verdik.

İnşallah şimdi üçüncüsü geliyor o da Akıncı. Bitince inşallah bize büyük güç katacak. Merez Bankasının döviz rezervi 100 milyar doların üstünde.

"Kanal İstanbul, ihaleye çıkıyor"

Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. 11 farklı üniversiteden 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bu proje diğer katkılarının yanında Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. Hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye hiçbir mazerete prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Bütün derdimiz aziz milletimize hizmet edecek eserler üretmek. Boğazın yükünü hafifletecek, Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyet demektir.

"Türkiye ayağındaki prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"