Erdoğan: Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkarak dans edilmesine ilişkin olarak, "Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.