Erdoğan: Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde dünya markası haline gelmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek pandemi sürecine değindi. Erdoğan, "KDV konusunda desteği de haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey bir ay daha uzatalım diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu tekrar masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte de inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" dedi.

Kemer'de NG Hotels açılışında konuşan Erdoğan, "Bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan, 488 odalı oteli ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımın sembolü olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı" diyen Erdoğan sağlık hizmetlerine de değindi. Erdoğan, "Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" diye konuştu.

"Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık"

Erdoğan, "Aşılamada özellikle son dönemde gerçekleşen atılımla yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da uçuş kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İşte en son NATO zirvesinde Sayın Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Ve Fransa da olumlu adımını bu konuda attı atıyor. Önümüzdeki haftalar bu sürecin daha hızlanacağı anlaşılıyor. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirmelerini temin edebileceğiz" sözlerini kaydetti.

"Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor"

"Geçtiğimiz yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon misafiri yakalamıştık. Bu yıl çok daha fazla rakamlara ulaşacağımızdan ümitliyim. Yatırımcılarımıza bu yeni döneme hazırlanmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Bu süreçte bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor" diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

Erdoğan Kabine toplantısına işaret etti: İnşallah bu müjdeyi de veririz

"Güzelliklerimizle, tarihi güzelliklerimizle, hizmet standartlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor hem Türkiye. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi çok daha yukarılara çıkartacağız. Akdeniz'deki ülkelerin çoğunun ekonomi itibariyle bel kemiği turizm olmuştur. Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz. Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Her ne kadar pandemi sürecinde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. İnşallah KDV konusunda desteği de haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey bir ay daha uzatalım diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu tekrar masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte de inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz."

"İnanırsan kaderin üstünde bir kader vardır dersen, yola devam edersin ve bütün yatırımlar bereketlenir"

"Türkiye olarak şu dönemi hızlı bir şekilde geride bırakarak kayıplarımızı telafi etmenin ötesinde turizm pastasından çok daha büyük bir pay almayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Devlet olarak biz de destekler ve teşviklerle sektöre her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcılarımızın meseleleriyle şahsen ilgilenmeyi en başta gelen görevim olarak görüyorum. Tabii bu yaklaşımı derdi ülke ve millet olmayan bunu anlayamaz" diyen Erdoğan ayrıca şunları ifade etti:

"İşte NG bunlardan bir tanesi hem yatırım hem istihdam üretim ve bunun ardından ne yapıyor, ihracat. En kritik dönemde, işte 15 Temmuz darbe girişimi yapılmış, o dönemde onlar buna hiç aldırış etmeden onlar yatırımlarına devam ettiler. İnanırsan kaderin üstünde bir kader vardır dersen yola devam edersin ve bütün yatırımlar hem bereketlenir hem de işsiz vatandaşlarımız işini bulur."