Erdoğan Johannesburg'da liderlerle görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ile Türkiye saati ile 21.55'te Johannesburg'a geldi. BRICS Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan'ın, üye ülkeler ve davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Başkan Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a geldi.

BRICS Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, üye ülkeler ve davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu ile buluşacak Erdoğan, ülkenin önde gelen iş adamları ve Müslüman toplumunun kanaat önderleriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katılım sağlayan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını da yapacak.