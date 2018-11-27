Erdoğan, İzmir adayını açıkladı; bir önceki seçimlerde AKP yüzde kaç oy almıştı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde partisi adına İzmir’de yarışacak ismi açıkladı. AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Nihat Zeybekci oldu.

30 Mart 2014’te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin İzmir’deki galibi, CHP’li Aziz Kocaoğlu olmuştu. Bu seçimde yarışmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu, 2014’te yüzde 49.60 oy alarak birinci olmuştu. AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım’sa yüzde 35.92 oy almıştı.

2014 yerel seçimlerinde partilerin ve adayların aldığı oy oranları şöyle:

CHP (Aziz Kocaoğlu) - Yüzde 49.60

AKP (Binali Yıldırım) - Yüzde 35.92

MHP (Murat Taşer) - Yüzde 7.97

HDP (Osman Özçelik) - Yüzde 3.37

DSP (Selçuk Karakülçe) - Yüzde 0.53