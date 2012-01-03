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Spor

Erdoğan izin verdi Hakan Şükür dönüyor

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu LİG TV’de yayınlanan Maraton programından ayrılan Mustafa Denizli’nin yerine Ak Parti İstanbul milletvekili Hakan Şükür ile anlaşma sağla

03 Ocak 2012 02:00


T24 - Süper Lig’in yayıncı kuruluşu LİG TV’de yayınlanan Maraton programından ayrılan Mustafa Denizli’nin yerine Ak Parti İstanbul milletvekili Hakan Şükür ile anlaşma sağlandı.

Hakan Şükür Maraton yorumcusu

Milliyet'te yer alan habere göre; İran takımı Persapolis kulübüne transfer olan Mustafa Denizli’nin ardından yorumcu arayışına giren LİG TV, Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Hakan Şükür ile el sıkıştı. Şükür bu akşam ve yarın akşam yayınlanacak Maraton’a konuk yorumcu olarak katılacak.

Digitürk’ün, Hakan Şükür ile önümüzdeki günlerde sözleşme yapması ve resmi açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray’da futbolu bıraktıktan sonra 2008 yılında TRT’de ile anlaşma yapan ve Stadyum programına katılan Hakan Şükür’e, vergiler hariç aylık 56 bin TL ödeniyordu. TBMM’ye de aldığı ücret taşınan ve tartışmalara neden olan Hakan Şükür için TRT “Ücretini sponsorlar karşılıyor” açıklamasında bulunmuştu. Şükür milletvekili seçildikten sonra TRT’deki programı bırakmıştı.


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