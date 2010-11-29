Erdoğan: İTÜ'lülerden ben şikayetçi olmadım

T24- 2 yıl önce kendisini protesto ettikleri için 15 ay hapis cezası alan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Olaylardan haberim olmadı, gazete haberlerinden okudum" dedi.

Rektörlerle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce kendisini protesto ettikleri için hapis cezasına çarptırılan üniversitelilerle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Erdoğan, “Peşinen söylüyorum: Bu konuda hiçbir suç duyurum olmamıştır. Mesele tamamen yargının tasarrufudur. Hatta yaşandığı söylenen olaylardan bile haberim olmamış, gazete haberlerinden sonra bilgi sahibi olmuşumdur” dedi.

Başbakan Erdoğan, “Ayrıca protestonun, kırıp dökmek olmadığı, şiddete başvurmak olmadığı da açık bir gerçektir. Özgürlük ortamı, eleştiriye, tartışmaya, sorgulamaya açık olmaktır, yumurta atarak, ayakkabı fırlatarak, hakaret ederek konuşan insanları susturmaya çalışmak, ifade özgürlüğü değildir” diye konuştu.



Haşlanmış yumurta attılar

Başbakan Dolmabahçe’deki ofisinde 82 üniversite rektörünü ağırlarken “Bize de söz nakkı verin” diyen dışarıda öğrenciler eylemdeydi. Erdoğan’ı protesto ettikleri için 15 ay hapis cezası alan İTÜ’lü öğrenciler, “Bu toplantıda iki şey eksik, bir öğrenciler iki yumurta diyerek” yanlarında getirdikleri haşlanmış yumurtaları fırlattı.



TKP ve Gençlik Muhalefeti’nden de iki öğrenci ise içeride sürmekte olan toplatıya katılmak istedi. Öğrenciler toplatıya alınmadı ama Başbakan’ın özel kalemi ile görüştürüldü. TKP’li Didem Kul, taleplerinin yazılı olduğu mektubu bıraktıklarını söyleyerek “İçeride üniversitelerin esas sorunları konuşulmuyor, harçlar, polis baskını tartışılmıyor” dedi.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleriyse üst geçide “Ey Tayyip biz de Cumhuriyet yıkıcısına Cumhuriyet yıkıcısı diyoruz” yazılı pankart astı. Polis pankart asanların kimliğini isteyince tüm TGB üyeleri kimliklerini verdi. TGB İzmir Temsilcisi Dokuz Eylül Üniversitesi’nin açılış töreninde Erdoğan’a cumhuriyet yıkıcısı dediği için hapis cezası almıştı.

Başbakan Erdoğan korkuları anlattı

Başbakan Erdoğan, rektörler, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve bakanların da katıldığı toplantıda, ‘korkular’a değindi:

“Komünizm tehdidi gerekçesiyle, Rus dili bölümlerinin kapatıldığı dönemleri gördük. Ardından, irtica paranoyasıyla, Arap dili bölümlerinin kapatıldığına şahit olduk. Nice bilim adamlarımız, nice bilim kadınlarımız, mastır ve doktora tezlerinde seçtikleri konulardan dolayı, dipnotlarından dolayı üniversiteden uzaklaştırıldılar.

Özgürlüklerin zemini, teminatı olması gereken üniversiteler, bizim ülkemizde on yıllar boyunca yasaklarla, baskılarla, üzülerek ifade ediyorum ‘ikna odaları’ gibi insanlık dışı uygulamalarla anıldılar. On yıllar boyunca bu ülkede, bilim, üniversitelerimizin kalitesi değil, maalesef sakal, bıyık, kılık kıyafet konuşuldu.”