Erdoğan: İttifak yapıyoruz diye MHP'ye oy kaptırmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı sonrası dün sabah AKP Genel Merkezi'nde partinin yetkili organlarıyla toplantı yaptı. Erdoğan partililere "Bize halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin" ifadesini kullandı, 'Cumhur İttifakı' ile ilgili olarak "İttifak yapıyoruz diye MHP’ye de oy kaptırmayalım. ‘Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse" dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış ile Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan, erken seçim kararının ardından AKP'li milletvekilleriyle bir araya gelerek, erken seçim ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüm milletvekilleriyle kahvaltı eden Erdoğan, seçim stratejileriyle ilgili ilk değerlendirmeyi burada yaptı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de Suriye’de ve bölgede. Bu nedenle bu kritik süreçte işi uzatmayıp, bir an önce yeni sisteme geçip önümüze bakmalıyız. Ben önümüzdeki hafta itibariyle sahaya iniyorum. Vakit kaybetmeden meydanlara ineceğiz. Sizin de yapmanız gereken bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır.



'Gece gündüz uyumadan çalışacağız'

Kamuoyunda, sandığa giderken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir’ algısı, oyunu oynanmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. ‘Bize halktan yüksek teveccüh var’ diye gevşemeyin. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. İki seçimin bir araya gelmesinin avantajları, dezavantajları da var. Erdoğan ismi avantaj olarak görünebilir ama bu dezavantaja da dönüşebilir.

‘İttifak yapıyoruz’ diye MHP’ye de oy kaptırmayalım. ‘Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim, rehavete kapılmayalım. Yeni dönemde, Meclis’te komisyonlarda çoğunluğa ihtiyacımız var; bu nedenle tek bir oy bile önemli. Seçmenleri uyarın, mühür vururken dikkat etsinler. Özellikle Kürt seçmenlerimiz üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli olalım. Çünkü bölgede ‘İttifaka verilen oy, MHP’ye gidecek’ diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına izin vermeyelim."

Erdoğan, toplantıda şu uyarıları da yaptı:

“AK Parti bir dava partisidir. Kendini bu davanın üzerinde görerek, ‘ben’ diyenlerle yollarımızı ayırırız. Geçmişte de ‘ben’ diyerek kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu durumda olanlar ya trenden kendileri inmiştir ya da biz indirmişizdir. Aday olmayanlar üzülmesin, ‘Gözden düştük’ demesinler. Onlarla farklı şekilde yola devam ederiz.”