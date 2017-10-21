Erdoğan "İtibardan tasarruf olmaz" demişti; 29 Ekim etkinliklerine 'bütçe' kısıtlaması...

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından 5 Ekim'de düzenlenen bir toplantı ile "kemer sıkma" kararı alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı tüm merkez ve yurtdışı birimlere “Temsil, tören ve diğer organizasyonlar için yapılan harcamalar kısıtlanacaktır” talimatı gönderdi. Dış temsilciliklerin tasarruf yapacağı ilk kalem ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışı ile ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır" demişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberi aynen şöyle:

Bütçesini 2019’da 1 milyar liraya, Başkanlık sistemi ile birlikte 2020’de 3 milyar liraya çıkarmaya hazırlanan Saray, “israf” eleştirilerine “itibardan tasarruf olmaz” yanıtını verirken, devlet; Başbakan Binali Yıldırım’ın “2018 yılı tasarruf yılı. Kamudan başlayacağız” sözleri üzerine harekete geçti. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın, tüm bakanlıkların müsteşarları ile birlikte 5 Ekim tarihinde “kemer sıkma” toplantısı yaptığı öğrenildi. Toplantıda temsil edilen bakanlıklar, alınan kararları birer iç genelge ile uygulamaya başladı.

Dışişleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “itibar” kalemlerinden biri olan “Temsil ve Tanıtma Giderleri” için de büyük kısıntıya gitti. Bütçe çalışmalarında “03.6” olarak kodlanan bu kalem için, “Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler” olarak tanımlaması yapılıyor. Dışişleri genelgesinde bu kalem için “temsil, tören ve diğer organizasyonlar için yapılan harcamalar kısıtlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Bu kısıtlamanın “tüm merkez ve yurtdışı birimleri” kapsadığı ifade edildi.

29 Ekim’den de tasarruf

“03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri”nde yapılması istenen tasarruf ile ilgili bir genelge daha gönderildi. Bu kalem için ek ödenek talebinde bulunulduğu, ancak Maliye Bakanlığı’ndan olumlu bir yanıt alınıncaya kadar, “Temsilciliklerimizden 29 Ekim Milli Gün resepsiyonu giderlerini rezerve edecek şekilde harcamalarında tasarruf etmelerinin beklendiği” belirtildi. Genelgede, “Münhasıran 29 Ekim Milli Gün resepsiyonu için ödeneğinin eksik kalacağını değerlendiren Temsilciliklerimizin ödenek taleplerini gerekçeleriyle birlikte 20 Ekim Cuma günü mesai sonuna kadar Bakanlığımıza bildirmeleri” gerektiği belirtildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında dış temsilciliklerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları “kısıtlı imkânlar dahilinde” düzenlenebilecek. Türk misyon şeflerinin “tasarruf tedbiri gölgesinde” 29 Ekim’i organize etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Büyükelçilerin tasarruf ışığında, “rezidansta mı otelde mi”, “kaç garsonla”, “nasıl bir ikramla” resepsiyon vereceğini kararlaştırması gerekecek

Geçici görevlendirmelere sınırlandırma

Dışişleri tasarruf amacıyla bir dizi genelge yayımladı. Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın imzasıyla yayımlanan bir diğer genelgeye göre, “geçici görevlendirmelerin asgari düzeyde tutulmasına, ancak zorunlu hallerde bu yola başvurulmasına” karar verildi. Oysa Dışişleri 15/7’den bu yana FETÖ’cü olduğu iddiasıyla uzaklaştırılanların yerine sürekli farklı misyon ve merkezden geçici görevlendirme yaparak personel açığını kapatmaya çalışıyordu. Nöbet ve danışma hizmetleri ya da konsolosluk işlemlerine yardım için yapılan merkezden geçici görevlendirmelerin en aza indirildiği öğrenildi.