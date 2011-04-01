Erdoğan: İsyancıların silahlandırılmasına karşıyız

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı direnişlerini sürdüren isyancıların silahlandırılmasına karşı olduğunu ifade etti.



Londra ziyaretini sürdüren Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron'la düzenlediği ortak basın toplantısında, bugün itibarıyla Libya operasyonunun komutasını tüm unsurlarıyla devralan NATO'ya çağrıda bulundu.



"NATO çok önemli bir sınavı istiyoruz ki Libya'da gerçekleştirsin. Yani Libya'daki NATO müdahalesi bana göre bir Afganistan gibi olmasın" diyen Erdoğan, "Türkiye ve İngiltere'nin de burada geleceğe yönelik atacağı adımların önemi büyük. Elimizi çabuk tutup oradaki zulmü, ölümleri, akıtılan kanı durdurmalıyız" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin, Kaddafi'ye karşı direnişlerini sürdüren muhaliflerin silahlandırılmasına karşı olduğunu sözlerine ekleyen Başbakan Erdoğan, "Bu konuya olumsuz bakıyoruz. Zira ortada oluşmuş herhangi bir devlet veya taraf yok. Ki böyle bir şeyi de zaten kabul etmiyoruz. Bu tür şeylerle tam aksine orada teröre zemin hazırlama durumu olabilir ki bu çok daha tehlikelidir, çok daha risklidir" dedi.



Libyalı isyancıların silahlandırılması konusu ilk olarak ABD'li ve İngiliz liderler tarafından dile getirilmiş, ancak bu konuda Batılı devletler arasında bir mutabakat sağlanamamıştı.





'ESAD, SEVİLEN BİR LİDER'



Konuşmasında Suriye'deki iktidar karşıtı gösterilere de değinen Erdoğan, "(Beşar) Esad'la bundan iki ay önce yaptığım görüşmede, kendisine olağanüstü halin kaldırılması ve reforma gidilmesi hususunu hatırlattım. Halkın taleplerini gözardı etmemek lazım. Bu doğrultuda adım atmak lazım" dedi.



Esad'ın Suriye'de sevilen bir devlet başkanı olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, 11 yıldır iktidarda olan Nusayri liderin bu denli sevilmesinde Sünni eşinin de önemli rol oynadığını söyledi.





'ORTAK İNSANİ YARDIM BİRİMİ'



Toplantıda konuşan İngiltere Başbakanı Cameron da, Türkiye'nin Libya ile ilgili uluslararası temas grubunda yer alacağını söyleyerek, "Ayrıca Libya halkının ihtiyaçlarını karşılamak için, Ankara'da ortak insani yardım birimi kurmaya karar verdik" dedi.



Cameron, Libya'da muhaliflerin silahlandırılması konusunda bir soru üzerine ise, "Biz Libya'nın bölünmesini istemiyoruz. Demokratik ve özgür bir gelecek için Libya'nın böyle bir süreçten geçmesini istiyoruz" diye konuştu.





KRALİÇE'YE İADE-İ ZİYARET



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra'da bulunan Başbakan Erdoğan, Cameron'la görüşmesi öncesinde Kraliçe 2’nci Elizabeth'e iade-i ziyarette bulundu. Buckingham Sarayı'nda yaklaşık yarım saat süren görüşmeye, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.



Buckingham Sarayı önünde her gün düzenlenen askerlerin görev değişim törenine denk gelen saatlerde saraya ulaşan Başbakan Erdoğan için saray girişinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.



Erdoğan çifti, Kraliçe ile en son Türkiye ziyaretinde görüşmüştü.







