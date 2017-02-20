Erdoğan: İstihdam sözünü tutmayan iş adamlarını ifşa edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başlatılan istihdam seferberliğinde sözünü tutmayan iş adamlarını ifşa edeceğini söyledi. Erdoğan, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Gaziantep'te toplu açılış törenindeki konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

Bazı yerlerde sıkıntı varken, Gaziantep'teki fabrikalar, işyerleri harıl harıl çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir istihdam seferberliği başlattık. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 15 bin istihdamla katkı verdiğini gördük, çok memnun olduk. 15 bin kişi organize sanayide işbaşı yapacak. Hepsinin de takipçisiyim. Söz verip de yerine getirmeyen, tüm ülkeye ifşa edeceğimi belirtmek isterim. Suriye'deki sıkıntılar sona erdiğinde Gaziantep çok daha büyük atılımın içine girecektir. Şimdiden hazırlığınızı yapın, güzel günler sizleri bekliyor.

Türkiye istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir yol arayışındadır. Reform mahiyetinde bir yenileğe gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu sistemin ilk adımını 2007 Anayasa değişikliğinde atmıştık. İkinci adım, şahsımın doğrudan seçilmesiydi. Şimdi 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak Anayasa değişikliğiyle bu reformun nihai adımını atıyoruz.