Erdoğan "İstihbarattan aldığım bilgiye göre İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların neredeyse tamamı HDP'li" demişti; İnce'den cevap geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Diyarbakır'da düzenlediği mitingi için "İstihbarattan aldığım bilgiye göre İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların neredeyse tamamı HDP'li" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter'da cevap verdi. "İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir?" diye soran İnce, "İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlediği mitingde 'istihbarattan aldığı bilgiye göre', CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge katılanların 'neredeyse tamamı'nın HDP'li olduğunu söyledi.

İnce, Erdoğan'a kişisel Twitter hesabından cevap verdi. "İstihbarat da seni kandırmış" diyen İnce "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın!

İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim." paylaşımında bulundu.