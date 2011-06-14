Erdoğan istifa edip tatile çıkıyor

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60’ıncı Hükümet’in son Bakanlar Kurulu’nu bugün topladı. Toplantıda Başbakan, kabine üyelerine veda edecek ve sonra Cumhurbaşkanı'na 60’ıncı Hükümet’in istifasını sunacak. Başbakan'ın bu hafta ailesiyle tatile çıkması bekleniyor.

Ümit Çetin'in Milliyet'te yayımlanan (14 Haziran 2011) haberi şöyle:











Erdoğan, toplantıda kabine üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür edecek ve vedalaşacak. Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nun ardından 16.00’da Çankaya Köşkü’ne çıkarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 60’ıncı Hükümet’in istifasını sunacak. Seçim kampanyası boyunca 68 il mitingi düzenleyen Başbakan Erdoğan, yorgunluğunu çocukları ve torunlarıyla atacak. Bu hafta tatile çıkması beklenen Erdoğan’ın, yeni seçilen 326 milletvekili ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak buluşmanın tatil öncesi mi yoksa sonrasında mı olacağına henüz karar verilmedi.

25 Haziran'da milletvekillerinin Meclis'te and içmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gül tarafından Hükümeti kurma yetkisi verilecek olan Erdoğan'ın kabineyi açıklaması bekleniyor.

'İstifalarımızı Cumhurbaşkanımıza sunacağız'

Bakanlar Kurulu üyeleriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Bugün bildiğiniz gibi istifalarımızı Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımıza istifalarımızı sunduktan sonra Cumhurbaşkanı malum yeni kabine kuruluncaya kadar göreve devamımızla ilgili, bugüne kadar uygulaması böyle, tekrar bizi bu noktada görevlendirmesi olacak. Bundan sonraki süreçte Bakanlar Kurulu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.