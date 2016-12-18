Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akyazı Stadı'nın açılışına katılmak üzere geldiği Trabzon'da havalimanında vatandaşlara seslendi. Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İster canlı bomba, ister şu tür bomba, ister bu tür bomba, onlar bitecekler!" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz diyor yüce Rabbimiz. Bildiğiniz gibi yarın bizim Trabzonumuzda büyük bir açılış törenimiz var. Bir çok açılış merasimlerini bu törende birleştirdik. Fakat bizi bu tür eylemler yolumuzdan alıkoymayacak dedik ve Katar Emiri değerli kardeşim ile birlikte burada hem yüksek düzeyli toplantımızı ertelemeyelim orada yapalım dedik aynı zamanda açılış törenimizi de yapalım istedik. Onun için bu akşam buradayız.

Yarın inşallah Trabzon'daki Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışında sizlerle birlikte olacağız. Bu bir arada oluş aynı zamanda bir cevap teşkil edecek. Ama şunu tüm kalbimle inanarak ve bilerek söylüyorum. Bu millet çıktığı bu yolda yek vücuttur. Hep söylüyorum ya bir olacağız, iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız.

Onlar ister canlı bomba olsunlar ister şu tür bomba olsunlar ister bu tür bomba olsunlar bunların onlar bitecekler. Bu millet asla tarih boyunca bu millet hilal haçlı zihniyetiyle nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzii de bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz. Bütün mesele yeter ki siz aranıza bunları sızdırmayın.

Nerede kim var kimi biliyorsunuz hemen güvenlik teşkilatlarımıza bunu bildirin. Bu sadece güvenlik teşkilatlarımızın görevi değil. Muhtarlarımıza söylüyorum. Kim senin mahallene kim taşındı bunu sendnen iyi kimse biilir mi bilmez. Bunları hemen güvenlik teşkilatına bildireceksiniz. Bunu birlikte yapacağız. Bu konuda Allah razı olsun burada hiç endişeniz olmasın.