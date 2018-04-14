Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe kongresinde konuştu. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün başarılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi. Erdoğan,\"16 Nisan\'da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir\'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım.Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredemem derseniz olmaz. Bu alanlarda meydanlarda AK Partinin gençliği kendini gösterecek. Futbol, basketbol, yüzme de de gösterecek. Bizim gençliğimiz bu dallarda bulunmaz kendine has alanlar yeter diyorsa o zaman bu ülkede millet kavramının içindeki o işlemlerde yokuz demektir. İnşallah 2019\'daki her iki seçim de de rekor bekliyoruz\" diye konuştu.

\"SİYASET SİMSARLARININ 3 BENZEMEZİ BİRAYA GETİREREK AK PARTİNİN ÖNÜNÜ KESME HESAPLARI 2019 SEÇİMLERİNDE DE BOŞA ÇIKACAK\"

\"Bizleri engellemek için 40 takla atanlar ilke, ahlak, değer ne kadar kutsal varsa ayaklar altına alanları bugüne kadar bozguna uğrattık\" diyen Erdoğan, \"Bundan sonra da uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye\'nin gerçeklerinden kopuk 3-5 köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz. Siyaset simsarlarının 3 benzemezi biraya getirerek AK Partinin önünü kesme hesapları 2019 seçimlerinde de boşa çıkacak. Fil diş kulelerinden ahkam kesenlerin emelleri darmadağın olacaktır. En büyük görev biz ve sizlere düşüyor\" dedi.

\"BİR GEMİ GELDİ YALIYA GİRDİ. GECİKMENİN BEDELİNİ ÖDEDİ\"

Boğaz\'da geminin yalıya çarpmasını hatırlatan Erdoğan, Kanal İstanbul\'un önemine bir kez daha dikkat çekti. Erdoğan, \"Şimdi hedefimiz Kanal İstanbul\'u bu yıl içinde başlayarak Karadeniz\'i Marmara\'ya bağlayacağız. Bak bu gecikmenin bedelini gördünüz. Bir gemi geldi yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedi. Şu ne der bu der önemi yok. Süratle Kanal İstanbul\'u da bu yıl içinde başlayıp bitireceğiz. Buralar bambaşka olacak\" diye konuştu.

\"İSTEDİKLERİ KADAR KUR SİLAHI KULLANSINLAR\"

Döviz kurundaki artışa dikkat çeken Erdoğan, \"Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından gururla karşılanıyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz. Bizde ki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar edemeyecekler. Türkiye bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir. İşte bakın şu anda biz buralara nerelerden geldik.

İşte saldırıyorlar değil mi? İnsansız hava aracı dediğimizde bize dost görüneler ne diyordu? \'Kongreden izin çıkmadı\'. Silahlı insansız hava aracı alalım dediğimizde \'Kusura bakmayın izin çıkmadı\'. Ama bu komşular bizi şimdi hamdolsun mülk sahibi yaptı. Silahlı insansız hava aracı da üretiyoruz. Şimdi onların üst kademe olanlarını da üreteceğiz. Afrin\'de çok hizmetini gördük. İnsansız hava aracının çok hizmetini gördük. Onlar koordinat tespit etti. Öbür taraftan bu teröristlerin işi bitirildi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Yeter mi? Yetmez. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda farklı. Şimdi insansız tankları da zırhlı taşıyıcıları da yapacağız. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız\" şeklinde konuştu.

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