"Erdoğan istedi Arda kadroda"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Kosova maçı kadrosuna Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü aylar sonra çağırmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'özel ricası' olduğu iddia edildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Burhan Ayeri, Fatih Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroya çağırmadığı dört futbolcuya iade-i itibar vermek zorunda kaldığını söyledi.

Burhan Ayeri'nin Yeniçağ gazetesinde yazdığı "Erdoğan istedi, Arda'lar kadroda" başlıklı yazısı şöyle:

Erdoğan istedi, Arda'lar kadroda

"Futbolumuzun kurmaylarının Cumhurbaşkanı'nı son ziyaretinden önemli bir haber yakalamıştım. Erdoğan'a çok yakın olan bir isim bana, "Burhan Ağabey; Beyefendi, Fatih Terim'le özel bir görüşme yaptı. Senden rica ediyorum, Arda ve diğerlerini kadroya al. İstersen oynatma ama mutlaka al dedi" şeklinde bilgi verdi.



Bunları yazmak için Kosova maçının aday kadrosunun açıklanmasını bekledim. Gerekli duyuru yapıldı ve istihbarat doğru çıktı. Terim "Bu millete saygısızlık yaptılar" şeklinde bip attığı isimlere iade-i itibar vermek mecburiyetinde kaldı. Sadece Arda Turan değil, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de kadroda.



Yazılarımı takip edenler için aday kadrodaki bir isme dikkatinizi çekmek istiyorum; Yalçın Ayhan. Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi ve sırasında neler yazdığımı hatırlayın; "Son yıllarda Türkiye'nin en iyisi". Beşiktaş yönetimi, dönemin genel menajeri Önder Özen'i, bu yaşlı futbolcuyu -Yalçın- niye getirdin deyip istifaya zorlamıştı. Ki o zaman daha 30'undaydı. Galatasaray da Yalçın Ayhan konusunda aynı hataya düştü.



Gördüğünüz gibi bu futbolcu 34 yaşına geldikten sonra bile millî forma imkânı buldu. Keşke Fatih Terim, yerlerde sürünen İnan'ın yerine Emre Belözoğlu'nu tercih etseydi. Biri dökülüyor, diğeri Başakşehir'i zirveye taşıyanlardan. Sanırım Emre konusunda bir başka isim Aziz Yıldırım da dövünüyordur.



Gelelim İmparatora. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rica kılıflı emri, bir yerde yeniden tahta çıkış imkânı. Çünkü İzlanda hezimeti Terim'e duyulan saygıyı bitirdi. Sevgi duyanlar ise zaten çok azdı. Dileğim yeniden saçmalamaması. Peş peşe oynayacağımız iki kolay rakiple Moskova Yolu'nu aralayabilir."

Ne olmuştu?

Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım payı olarak verilmesi planlanan 500 bin Euro'luk primin Burak Yılmaz'a verilmediğinin iddia edilmesinin ardından birçok futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmamıştı.