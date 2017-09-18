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Erdoğan: İstanbul'un BM merkezi olmasını teklif ettik

"Dünya artık BM’nin kurulduğu gündeki dünya değil"

18 Eylül 2017 21:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York'ta yeni Türkevi'nin temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Dünya artık BM’nin kurulduğu gündeki dünya değil. BM’nin değişen şartlara ayak uydurması için reforme edilmesi şart" dedi. Erdoğan konuşmasında BM ile Türkiye ilişkilerine değinerek, "Türkiye kurucu üyesi olduğu BM'ye önemli katkılarda bulunuyor. İstanbul'un BM merkezi olmasını teklif ettik, teklif ediyoruz" diye konuştu.

New York'ta yeni Türkevi'nin temel atma töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkevi ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına ve tüm halklara hizmet verecek.

Bu yeni binayı sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman haline getirme hedefindeyiz. Tam karşıdaki BM binasına asıl misyonunu hatırlatacak.

BM teşkilatı tüm eksikliklerine rağmen dünyada herkesin sesini duyurabildiği yegane küresel çatıdır.

Dünya artık BM’nin kurulduğu gündeki dünya değil. BM’nin değişen şartlara ayak uydurması için reforme edilmesi şart. Bu yılki gündemde reform var ancak bu bizim anladığımız manada değil. Asıl reform, BM'nin yapısı üzerinde gerçekleştirilmeli.

Türkiye kurucu üyesi olduğu BM'ye önemli katkılarda bulunuyor. İstanbul'un BM merkezi olmasını teklif ettik, teklif ediyoruz.

2023 hedeflerimiz, Türkiye'nin dünyaya yaptığı katkıları da güçlendirecektir.

Yeni Türkevi binasının 36 ayda bitirilmesini hedefliyoruz.

 

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