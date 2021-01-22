Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

OECD İstanbul Merkezi açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye, 60. Kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığımız dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD’nin kurucu üyelerindendir. Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD’nin bir merkezinin Türkiye’de tesis edilmesini arzu ediyorduk. Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington’dakilere ilaveten İstanbul’da faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." dedi.

"Koronavirüs salgını ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı"

Erdoğan, "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD’nin İstanbul merkezi vasıtasıyla teşkilatın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız. Koronavirüs salgını ülkeleri iktisadi ve sosyal gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun küresel çaplı ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." diye konuştu.

Erdoğan, "Salgın varolan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı. Sadece ekonomik sıkıntıların değil toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük. Bu şartlar altında OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. Küresel ölçekte iktisadi büyüme istihdamı yeniden canladırma yönünde güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir tedbirler içeren öneriler hazırlanmıştır. BM ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 dünya ticaret örgütü dahil diğer uluslararası örgütlerle etkin iş birliği sergilemiştir. Bu çalışmalar önümüzdeki dönemde toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. İnşallah bu süreçte İstanbul merkezi hem teşkilatın ortak ülkere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda gayret gösterecektir." ifadesini kullandı.

"Merkezin OECD’nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyorum"

Erdoğan, "Ev sahipliği yapacağı üst düzey etkinliklerle üye ve ortaklar bakımından önemli bir buluşma noktası haline gelecektir. Merkezin OECD’nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyorum. OECD İstanbul Merkezi’nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyorum. Başta Ticaret ve Dışişleri Bakanlarım, sayın genel sekreter olmak üzere merkezimizin açılışında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." düşüncesini dile getirdi.