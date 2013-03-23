Erdoğan: İsrail'in metninde 'özür' geçmesi çok çok önemli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayında Gazze'ye gideceğini açıkladı. Erdoğan, İsrail'in özür dilemesinin ardından ilk kez konuşarak, "İsrail'in metninde 'üzüntü' değil, özür geçmesi çok çok önemli" dedi.

İsrail'in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle özür dilemesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Gazze'ye, Mayıs ayında da ABD'ye gideceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, sürece aklı selimin hakim olmasını dilediğini belirterek, "İsrail'in metninde 'üzüntü' değil, özür geçmesi çok çok önemli" dedi.

Başbakan Erdoğan, Mavi Marmara krizi sonrasında maslahatgüzarlık düzeyine indirilen diplomatik ilişkilere dair de, "Süreç içerisindeki uygulamaları görelim. Uygulamalar sağlıklı yürüdükten sonra biz de bu uygulamalara olumlu katkı sağlarız. İsrail ile Büyükelçi değişimi de olur" diye konuştu.

'Obama telefonu Netanyahu'ya verdi'



Başbakan Erdoğan, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Erdoğan, ''ABD Başkanı beni İsrail'den aradı. Obama sonra telefonu Netanyahu'ya verdi" dedi.



Erdoğan, ''ABD Başkanı beni İsrail'den aradı. Obama sonra telefonu Netanyahu'ya verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu bizden özür diledi. Ben de şehitlerimiz ve halkım adına bu özrü kabul ettim" dedi.

"Elbette bu adımlar Mavi Marmara'da katledilen 9 şehidimizi geri getirmeyecek. Elbette bu adımlar Filistin halkının kayıplarını geri getirmeyecek. Ancak gerek şehitlerimizin hatırasına ve ailelerinin haklarına sahip çıkmak gerek Filistin'in hakkını savunmak noktasında biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diyen Başbakan Erdoğan, "İsrail tarafından verilen bu sözlerin takipçisi olacağız. Bölgede barışın tesis edilmesi için bir normalleşme sürecinin adımlarının atılabileceğinin bu gerekçelere dayandığını, bu şekilde ifade etmiş oldum'' dedi.



'Nisan'da Gazze'ye gideceğim'



Nisan ayında Gazze ve Batı Şeria'ya, Mayıs'ta da ABD'ye gideceğini söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dik durarak bu noktaya geldik. Özür beyanı bizim istediğimiz şekliyle gerçekleşti. Davalardan vazgeçmek henüz sözkonusu değil'' dedi.

''Temennim odur ki bu sürece aklıselim hakim olsun'' diyen Erdoğan İsrail'in özür dilemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

* Özür beyanı bizim istediğimiz şekliyle gerçekleşti.

* Bu süreçte ambargo ile ilgili yasak da kalktı.

* Ben İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşurken ABD Başkanı Obama da oradaydı.

* Süreç içerisindeki uygulamaları görelim. Uygulamalar sağlıklı yürüdükten sonra biz de bu uygulamalara olumlu katkı sağlarız.

* Tazminatın içeriğini, yetkili kişiler belirleyecek.

* Dikleşmeye gitmeden bu süreci sonlandırdık.

* Uygulama sağlıklı yürürse hızla yol alırız.

* Yeni büyükelçi ataması hemen olmayabilir.

* Niyet hayırlı olunca akibet de hayırlı oluyor.