Erdoğan İsrail’i şoke etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in operasyonunu sert şekilde eleştirmesi, İsrail’de

şaşkınlıkla karşılandı. İsrail basını Erdoğan’ın sözlerini, “istisnai derecede sert” olarak

değerlendirdi



Jerusalem Post gazetesi, 'Türk Başbakan: Allah İsrail’i cezalandıracak' başlıklı haberinde, “Erdoğan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı düzenlediği harekâtı anlatırken, istisnai derecede sert sözcükler kullandı” diye yazdı. Gazete, Erdoğan’ın önceki gün Antalya’da yaptığı konuşmasında, insanlık dışı eylemlerinin İsrail’in yok olmasına yol açacağını söylediğini belirtti.



Jerusalem Post, Erdoğan’ın “Allah, masumların haklarını çiğneyenleri er geç cezanlandırır” dediğini hatırlattı. Gazete, “İki ülke arasındaki ikili ilişkilere rağmen, (Erdoğan’ın) Ortadoğu turunda İsrail’i es geçmesi dikkat çekti” ifadesini kullandı.



Haberde, Erdoğan’ın, “Dökme Kurşun Operasyonu” başladığından bu yana “aşırı derecede eleştirel” yorumlar yaptığı belirtilerek, İsrail’in bu yorumlar hakkındaki endişelerini Türklere ilettiği kaydedildi.



Dostlar bu şekilde konuşmaz



Kudüs’teki yetkililerin, “Dost ülkeler, birbirleri hakkında bu şekilde konuşmazlar” dedikleri belirtildi. Habere göre, İsrail hükümetinden bir yetkili Erdoğan’ın sözlerini, “duygusal” olarak nitelerken, başka bir yetkili de Erdoğan’ın bu yorumlarla halkı yatıştırmak istediğini söyledi.



Jerusalem Post, Kudüs’teki genel değerlendirmenin, İsrail’in operasyonu ve Erdoğan’ın sözlerinin ilişkilerde kalıcı bir etki yaratmayacağı yönünde olduğunu yazdı.



Haaretz de, Erdoğan’ın El Cezire kanalına verdiği röportajda, İsrail’i Gazze’de insanlık dışı

eylemlerde bulunmakla suçladığını ve bu yüzden kendi kendini imha edeceğini söylediğini belirtti. Haaretz, Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’yi vurarak Türkiye ile ilişkilerine zarar verdiğini ve

cezalandırılacağını söylediğini hatırlattı.



Hamas’a destek



Haberde, Erdoğan’ın Hamas’a desteğini dile getirerek, Türkiye’nin Hamas ile BM arasında aracılık yapacağını söylediği de belirtildi.



