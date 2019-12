Erdoğan İsrail'e çok sert çıktı

İsrail'den Gazze'ye balyoz operasyonu

İsrail'in saldırısına dünyadan tepki yağdı

Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, şunları söyledi:''Barış için bu kadar çabaları sarf ettiğimiz bu dönemde, İsrail'in böyle bir yola tevessül etmesini her şeyden önce barışa indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Barış teşebbüslerine indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Ben, bugün doğrusu İsrail-Suriye görüşmeleri ile alakalı İsrail Başbakanı Olmert'i aramayı düşünürken, bu arama işlemini iptal ettim ve aramıyorum. Çünkü bu bize karşı da yapılmış saygısızlıktır. Biz şu veya bu ülke değiliz. Her şeyden önce demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz.''Başbakan Erdoğan, ''İsrail tarafıyla bir temasınız oldu mu?'' sorusu üzerine, şu anda İsrail ile herhangi bir diplomatik girişim içerisine girmeyi bile gereksiz gördüğünü söyledi.Dışişleri Bakanlığı'nın, bu konuyla ilgili sert bir açıklama yapacağını ifade eden Erdoğan, hava harekatını, tamamen orantısız bir güç kullanımı olarak gördüğünü kaydetti.Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:"Barış için bu kadar çaba sarf ettiğimiz bu dönemde, İsrail'in böyle bir yola tevessül etmesini, her şeyden önce barışa, barış teşebbüslerine indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Süratle bu yaklaşımın durdurulmasını, bundan vazgeçilmesini özellikle vurguluyorum.Dışişleri Bakanlığı da yapacağı açıklamada, zaten bunları çok daha detaylı olarak verecek. Bugün İsrail-Suriye görüşmeleri ile alakalı olarak, İsrail Başbakanı Olmert'i aramayı düşünürken, bu arama işlemini iptal ettim ve aramıyorum. Çünkü, bu bize karşı da yapılmış saygısızlıktır. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Her şeyden önce demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Barışı yaygınlaştırmak, onu egemen kılmak için gayret eden bir ülkeyiz. Biz, bu tür girişimler içinde bulunurken, öbür tarafta Filistin'de, zaten adeta bir açık hava hapishanesi içinde bulunan Gazze'deki insanlara karşı yapılan bu hareket, barışa indirilmiş bir darbedir.''Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yönelik insani yardımlar için, bazen kapıların açıldığını, bazen kapandığını ifade ederek, ''İnsani yardımlar konusunda da Türkiye olarak, şu ana kadar olan tavrımız neyse, bu yardımları devam ettirme kararlılığındayız'' dedi.İsrail'in buradaki yaklaşımını da bundan sonraki süreçte göreceklerini belirten Erdoğan, ''Dünyaya, uluslararası camiaya bunu sürekli olarak duyurmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletleri de süratle burada göreve davet ediyorum. Arayacaksam, ilk etapta arayacağım kişi, şu anda, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun olacaktır ki bu konuya yaklaşımını görelim'' diye konuştu.