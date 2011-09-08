Erdoğan: İsrail talepleri kabul etmedikçe ilişkiler düzelmeyecek

T24

İsrail’den Heron cevabı: Motorların tamiri daha bitmedi









‘35 mermi çıktı’



‘Özür ve tazminat noktasına gelmişken...’



'6 heron teslim edilmeli’



"Öldürülen vatandaşlarımızın vücutlarından 35 mermi çıktı. Furkan Doğan’ın, 3 cm gibi yakın mesafeden kaşından vurulduğu ortada...Bunlarla ilgili resimler, belgeler ve adli tıp raporları var. Cenevre, bunun bir alçaklık ve insan hakları ihlali olduğunu; orantısız güç kullanıldığını belirtti.''Böyle bir tablo içerisinde özür ve tazminatta belli noktaya gelmişken, Netanyahu ve çevresindekiler, içlerindeki çatışmayı dünyaya farklı yansıtmak durumunda oldular. Biz Türkiye olarak aynı şeyi söylüyoruz; özür, tazminat ve ambargo kaldırılmadıkça ilişkilerin normalleşmesi beklenemez. Biz B planını açıkladık ve tekrar etmeye gerek yok...''''Ayrıca, insansız hava araçlarının tamiriyle alakalı bir tarih vardı ancak bu süre içinde uçaklar teslim edilmedi. Şu anda orada son bilgiye göre 6 tane uçağımız var ve parası ödenen bu uçakların iade edilmesi gerekir. Bakımlar sözleşme gereği yapılmalıdır ve mevcut durumu ticari ahlak noktasında önemsiyorum. Süratle onların bakımlarını yapıp teslim edecekleri inancını koruyoruz."