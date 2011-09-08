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Erdoğan: İsrail talepleri kabul etmedikçe ilişkiler düzelmeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail hükümeti ile yaşanan kriz için, ''Biz taleplerimizi ilettik bunlar yerine getirilmediği sürece

08 Eylül 2011 03:00

T24 -  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail hükümeti ile yaşanan kriz için, ''Biz taleplerimizi ilettik bunlar yerine getirilmediği sürece Türkiye-İsrail ilişkisi düzelmeyecektir'' dedi. Erdoğan,  insansız hava araçlarının tamir ve bakım konusuna da değinerek, ''İsrail'in sözleşme gereği bu 6 uçağı tamir etmesi gerekmektedir. Burada ticari bir ahlak söz konusudur'' dedi. 

İsrail’den Heron cevabı: Motorların tamiri daha bitmedi


‘35 mermi çıktı’

"Öldürülen vatandaşlarımızın vücutlarından 35 mermi çıktı. Furkan Doğan’ın, 3 cm gibi yakın mesafeden kaşından vurulduğu ortada...

Bunlarla ilgili resimler, belgeler ve adli tıp raporları var. Cenevre, bunun bir alçaklık ve insan hakları ihlali olduğunu; orantısız güç kullanıldığını belirtti.


‘Özür ve tazminat noktasına gelmişken...’

''Böyle bir tablo içerisinde özür ve tazminatta belli noktaya gelmişken, Netanyahu ve çevresindekiler, içlerindeki çatışmayı dünyaya farklı yansıtmak durumunda oldular. Biz Türkiye olarak aynı şeyi söylüyoruz; özür, tazminat ve ambargo kaldırılmadıkça ilişkilerin normalleşmesi beklenemez. Biz B planını açıkladık ve tekrar etmeye gerek yok...''


'6 heron teslim edilmeli’

''Ayrıca, insansız hava araçlarının tamiriyle alakalı bir tarih vardı ancak bu süre içinde uçaklar teslim edilmedi. Şu anda orada son bilgiye göre 6 tane uçağımız var ve parası ödenen bu uçakların iade edilmesi gerekir. Bakımlar sözleşme gereği yapılmalıdır ve mevcut durumu ticari ahlak noktasında önemsiyorum. Süratle onların bakımlarını yapıp teslim edecekleri inancını koruyoruz."

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