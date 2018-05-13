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Erdoğan: İsrail Orta Doğu'yu korkutuyor ve bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor

“ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak, müttefiklerini kaybetme riskini göze aldı”

13 Mayıs 2018 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC Arapça’ya açıklamalarda bulundu. İsrail basınında da geniş yer alan mülakatta bölgedeki durumu değerlendiren Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye karşı gereksiz bir saldırgan tutum sergilediğini söyledi. Erdoğan, “İsrail Orta Doğu’yu korkutuyor ve bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasını da eleştirdi. Erdoğan, “Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ABD Büyükelçilik binasını oraya taşımasının da büyük bir hata olduğunu” ifade etti.

Aynı ifadeyi geçen hafta CNN’e konuştuğunda da kullanan Erdoğan, “Doğu Kudüs Filistin’in başkenti ve bir gün Filistin eyaleti kurulduğunda Türkiye elçiliği oraya açılacaktır” açıklamasında bulundu. Erdoğan bu hareketin ABD’yi diplomatik açıdan izole ettiğini söylerken, “ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak, müttefiklerini kaybetme riskini göze aldı” dedi.

 

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